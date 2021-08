Quarta, na TV: os bastidores de The Mandalorian, uma conversa com McCartney e a vingança de John Wick

CINEMA

Por Um Punhado de Dólares

Fox Movies, 0h19

O segundo filme da trilogia do realizador italiano Sergio Leone, que lançou o western spaghetti, é também a melhor interpretação de Clint Eastwood dentro do género. As paisagens áridas do Sul de Espanha são sabiamente exploradas por Leone e singularmente emolduradas pela música minimalista de Ennio Morricone. Na representação de um Oeste americano desolado e fora-da-lei, onde os mercenários supostamente bons da fita mal se distinguem dos maus, Clint Eastwood (a quem tratam por Monco) e Lee Van Cleef (o coronel Douglas Mortimer) procuram Gian Maria Volonté, o chefe de uma quadrilha que espalha o terror na região.

John Wick

Fox, 23h57

John Wick era famoso no submundo do crime pela sua qualidade enquanto assassino. Mas abandonou tudo quando conheceu a mulher. Quando ela adoece e acaba por morrer, ele perde a sua âncora. Para sua surpresa, recebe um último presente dela: uma cachorrinha chamada Daisy. Mas quando o carro de Wick, um Boss Mustang de 1969, capta a atenção de Iosef, filho do mafioso russo Viggo Tarasov, a porta abre-se para uma tragédia que vai resultar no retorno do John Wick do passado. No encalço de Iosef, o antigo assassino regressa à comunidade a que pertenceu — com as suas regras e códigos de conduta específicos — e vê-se com a cabeça a prémio. Um filme de acção realizado por David Leitch e Chad Stahelski, segundo um argumento de Derek Kolstad, que conta com Keanu Reeves no papel principal, bem como com John Leguizamo, Ian McShane, Michael Nyqvist, Alfie Allen e Willem Dafoe a compor o restante elenco.

SÉRIE

Motorista para Todo o Serviço

RTP2, 1h11

Um drama policial britânico de 2014, que durou uma temporada e uma mão (não) cheia de episódios, sobre a personagem de Vince McKee (David Morrissey), um taxista desiludido com o trabalho, a vida e a mulher, Ros (Claudie Blakley). Até que reencontra Colin Vine (Ian Hart), um velho amigo acabado de sair da prisão, que transforma a vida de Vince ao sugerir que este se torne o motorista de um grupo de criminosos. Os contornos do trabalho não são claros, mas a remuneração é demasiado sedutora para ser recusada.

DOCUMENTÁRIOS

Viveiro

RTP2, 23h46

Um documentário contemplativo, de Pedro Filipe Marques, sobre o clube de futebol para pequenos jogadores de Arcozelo, no Norte de Portugal.

Grandes Segredos da Humanidade

História, 22h15

Esta série tem explorado, às quartas-feiras e até a 1 de Setembro, alguns dos mitos e lendas mais intrigantes da história da Humanidade. Do Triângulo das Bermudas à lenda de Átila, há relatos de eventuais testemunhas, de cientistas e materiais históricos que aprofundam a forma como estas histórias têm vindo a ser contadas. O penúltimo episódio, exibido hoje, é sobre a busca pelo Santo Graal, um dos objectos mais míticos da cultura cristã. O último episódio, exibido para a semana, explora o mito alemão do tesouro de Nibelungo, uma história que influenciou a ópera de Wagner, O Anel do Nibelungo.

Disney Gallery: The Mandalorian

Disney+, streaming

The Mandalorian é das séries mais marcantes e populares da plataforma de streaming da Disney+, à qual chega hoje um documentário sobre os bastidores da segunda temporada, com especial atenção dada à tecnologia usada para recriar a face de um personagem que surge no último episódio e que é das mais acarinhadas da saga Star Wars, Luke Skywalker.

McCartney 3, 2,1

Disney+, streaming

Paul McCartney, clássico membro dos The Beatles e músico em nome próprio com uma marca lendária na história da música, senta-se com o igualmente icónico produtor Rick Rubin num momento raro de conversa intimista. Ao longo de seis episódios, passeiam por temas como a escrita de canções, as influências ao longo da carreira e as relações pessoais que inspiraram as melodias que se tornaram ubíquas nas nossas vidas.