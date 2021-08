David Bruno: “Ao retratar a nossa cultura, pelo menos o Portugal B, é impossível fugir ao kitsch”

Chegou ao ponto de encontro com o ar mais descontraído do mundo: chinelos, calções e uma t-shirt. Longe da imagem de um cantor romântico que assume ser. Bem mais semelhante às pessoas “simples”, tantas vezes retratadas nas suas músicas. Natural e residente “desde sempre” em Vila Nova de Gaia, David Bruno gosta de se sentar naqueles restaurantes com refeições a cinco euros e ouvir as conversas da mesa ao lado. É assim que toma notas e ganha lastro para as músicas. Pop kitsch? Talvez, mas ele não se importa. Até porque já fez vários trabalhos em registos diferentes.