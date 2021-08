Cientistas que foram a Wuhan pedem pressa na investigação da origem do coronavírus

Os cientistas da missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) que foram a Wuhan no início do ano tentar obter pistas sobre a origem do vírus SARS-CoV-2 publicam nesta quarta-feira um comentário na revista científica Nature em que respondem às muitas críticas de que tem sido alvo o seu trabalho. Ao mesmo tempo apelam a um acordo internacional para fazer mais estudos, pois está-se a chegar ao limite de tempo para encontrar anticorpos ao novo coronavírus em amostras de sangue das pessoas que podem ter sido os primeiros casos de covid-19.