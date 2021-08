Ordem denuncia falta de enfermeiros no Algarve: há três profissionais para 90 doentes urgentes

Situação verifica-se dias depois de 65 dos 72 enfermeiros do serviço de urgência terem assinado uma declaração de recusa de responsabilidade devido à falta de profissionais. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros lembrou ao PÚBLICO que esta não é uma situação nova no Algarve.

A Ordem dos Enfermeiros disse esta segunda-feira que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) teve esta tarde apenas três enfermeiros para 90 doentes urgentes e um enfermeiro para 20 doentes em serviço de observação (SO).

A falta de profissionais nestes serviços resulta, sublinha a ordem em comunicado, de uma “situação de carência crónica de Enfermeiros no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, onde 65 dos 72 enfermeiros do serviço de urgência assinaram uma declaração de recusa de responsabilidade devido à falta de profissionais”. Esta carência “está a colocar em causa a prestação de cuidados”, refere ainda a nota enviada.

A declaração de recusa foi assinada esta semana pelos profissionais de saúde do CHUA. Em declarações à SIC, a enfermeira directora do centro hospitalar, Mariana Santos, garantiu no sábado que tinham garantidas as condições de segurança para o atendimento de utentes, referindo que a declaração significava apenas que os enfermeiros estariam a dar “apenas um alerta” de uma maior probabilidade de erro “atendendo à exaustão”.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, lembrou ao PÚBLICO que esta não é uma situação nova no Algarve, e muito menos uma que surpreenda.

“Depois de tudo o que saiu nos últimos dias sobre o que se tem passado em Faro, era esperado que a senhora enfermeira directora e o conselho de administração tivessem conseguido alguma coisa… Porque não é no pico do Verão, quando sabemos que o Algarve já está cheio e era expectável que isso acontecesse, que se vai arranjar um remendo”, lamentou.

Em resposta à enfermeira directora do CHUA, que disse que o hospital tem estado a tentar contratar enfermeiros para reforçar as equipas, mas não tem encontrado profissionais “disponíveis para trabalhar”, Ana Rita Cavaco diz que “o que não falta são enfermeiros no mercado”, ainda que haja profissionais que não estão disponíveis para trabalhar pelas condições actuais no país. Ainda assim, remeteu para um outro comunicado da Ordem dos Enfermeiros que indica terem sido emitidas 1798 novas cédulas profissionais só no último mês.

“Já houve casos destes na urgência de Faro em outros anos. É recorrente. É um problema estrutural, há um problema grave na urgência e nos outros serviços do hospital de Faro – também recebemos uma denúncia do serviço de cardiologia”, acrescentou a bastonária. Sobre a organização dos recursos, também admitiu que os enfermeiros estão disponíveis para apresentar propostas, estando no terreno “todos os dias”.

A situação também já foi transmitida esta segunda-feira ao secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, de acordo com Ana Rita Cavaco.