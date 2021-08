IPMA prevê trovoada dispersa, aguaceiros e vento. Tempo quente deverá manter-se

Braga está sob aviso laranja e outros 13 distritos sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente. Temperaturas vão ultrapassar os 30 graus no interior e norte do país. Mais de 90 concelhos apresentam risco máximo de incêndio.

Trovoada dispersa, com ocorrência de aguaceiros e rajadas de vento: este é o cenário previsto para esta terça-feira no interior do país, algo que já levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir ainda um aviso amarelo para os distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco e Guarda, que estará em vigor entre as 15h e as 21h.

Por outro lado, o distrito de Braga está sob aviso laranja e outros 13 a amarelo devido à previsão de tempo quente e, em particular, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo IPMA.

O IPMA colocou também os distritos de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja sob aviso amarelo por causa do tempo quente até às 20h.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para este terça-feira, no continente, céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral a sul do Cabo Mondego, que poderá persistir. Durante a tarde, prevê-se um aumento temporário de nebulosidade no interior, com ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada no interior Centro e Sul.

Está também previsto vento fraco, temporariamente moderado do quadrante oeste durante a tarde, por vezes forte de leste/nordeste nas terras altas do Norte e Centro até ao meio da manhã e do nordeste transmontano para o final do dia.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste a sul do Cabo Mondego, pequena subida da temperatura mínima na região Centro e litoral Norte e pequena descida da máxima na região Sul e subida na faixa costeira a norte do Cabo da Roca.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Bragança) e os 22 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 27 (em Aveiro) e os 36 (em Castelo Branco e Braga). Lisboa, Setúbal, Faro e Porto ficam-se pelos 28ºC, Beja, Portalegre, Viseu e Vila Real pelos 34ºC, Coimbra pelos 35ºC.

Já nesta quarta-feira, as temperaturas mínimas vão variar entre os 14ºC (em Bragança) e os 22ºC em Portalegre e as máximas entre os 23ºC em Viana do Castelo e os 34ºC em Castelo Branco. Leiria, Coimbra, Viseu e Braga poderão chegar aos 31ºC, Beja, Évora e Bragança aos 33ºC. Lisboa e Aveiro ficam-se pelos 27ºC, Sines, Sagres e Faro pelos 25ºC e o Porto pelos 24ºC.

Mais de dez distritos em risco máximo de incêndio

Mais de 90 concelhos dos distritos de Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre apresentam esta terça-feira um risco máximo de incêndio, segundo o IPMA.

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos do continente (18) em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil disse que terça e quarta-feira apresentam um aumento muito significativo do risco de incêndio rural devido às condições meteorológicas, e pediu “tolerância zero” para o uso de fogo.

“Vamos assistir a um aumento muito significativo do perigo meteorológico de incêndio rural, com maior expressão no Centro e no Norte. Traduz-se em tempo seco e quente, com vento, e com uma variável que não ocorre muitas vezes: é muito provável que no território nacional possam ocorrer trovoadas, fruto da instabilidade atmosférica que está prevista para a tarde de hoje e durante amanhã [terça-feira]”, afirmou o adjunto nacional de operações da ANEPC, Pedro Nunes.

O Governo determinou também na segunda-feira que dez distritos do continente vão estar esta terça-feira em situação de alerta. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna refere que a Declaração da Situação de Alerta, durante as 24 horas de hoje, abrange os distritos de Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Santarém, Vila Real e Viseu.