Eficácia das vacinas administradas no Queimódromo não foi afectada

Administração Regional de Saúde do Norte adianta que utentes vacinados no Queimódromo com as duas doses já podem requerer o seu certificado digital. Os restantes deverão aguardar convocatória por SMS para a segunda dose.

As falhas na cadeia de frio do centro de vacinação do Queimódromo, no Porto, não afectaram a qualidade das vacinas administradas. As 980 pessoas que, no início da segunda semana de Agosto, receberam as doses retiradas dos dois lotes afectados pelos problemas na refrigeração que levaram à suspensão do funcionamento daquele centro de vacinação já podem assim requerer o respectivo certificado digital de vacinação, caso tenham tomado a vacina Janssen (dose única).

O certificado está já igualmente disponível para os utentes os utentes inoculados com a primeira dose da Comirnaty e que tiveram infecção prévia (casos em que ficam igualmente sujeitos a apenas uma dose). Já quem nunca esteve infectado e tomou a primeira dose da vacina fabricada pela Pfizer será agora convocado para a segunda dose. “O convite, por SMS, dirá o dia, hora e local”, esclarece a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

A ARS do Norte não esclareceu ainda se o centro de vacinação instalado no Queimódromo, e que foi o único centro do país operado por um privado (a rede de laboratórios Unilabs), vai ou não retomar o seu funcionamento, como reclamou, no passado dia 17, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, para quem, numa altura em que está em curso a vacinação de menores cuja inoculação requer a presença de um adulto, a existência daquele centro “é urgente e necessária).