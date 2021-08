Covid-19 em Portugal: mais 13 mortes e 2261 casos. Internamentos descem

Portugal registou mais 13 mortes por covid-19 e 2261 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referentes à totalidade do dia de segunda-feira.

No total, o país contabiliza 17.658 óbitos por covid-19 e 1.022.807 casos confirmados desde Março de 2020.

O registo de casos desta segunda-feira mantém a tendência de estabilização da situação epidemiológica no país: foram identificados mais 143 casos do que na segunda-feira passada (2118), sendo que esta é a quinta semana consecutiva em que a contagem de novas infecções detectadas nesse dia da semana fica entre 2000 e 2400.

Há menos 17 pessoas internadas nos hospitais portugueses, somando-se agora um total de 716 pacientes hospitalizados com covid-19. Destes, 148 estão em unidades de cuidados intensivos, menos três que no dia anterior.

Recuperaram da doença mais 3610 pessoas, contabilizando-se agora um total de 960.969 recuperados. Há agora menos 1362 casos activos da doença, num total de 44.180.

Cerca de 93,9% dos infectados recuperaram da doença, sendo que 4,3% dos casos ainda estão por resolver. A taxa de letalidade está abaixo dos 2% (1,73%) e tem continuado a descer.

A região Norte foi a que contou mais casos identificados (792), cerca de 35% dos casos confirmados neste boletim epidemiológico, tendo ainda registado cinco das 13 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 684 casos, o Centro com 363, o Alentejo com 216, o Algarve com 161, a Madeira com 32 e os Açores com 13.

Em relação às mortes, além das cinco no Norte foram ainda registadas três em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve e duas no Centro. Nove das 13 mortes foram de pessoas com 80 ou mais anos (quatro homens e cinco mulheres). Há ainda a lamentar a morte de uma mulher na faixa etária dos 50 aos 59 anos, dois homens entre os 60 e 69 anos e uma mulher no grupo dos 70 aos 79 anos.

Relativamente à matriz de risco, actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras, Portugal mantém-se na “zona laranja”, com a incidência a continuar a descer. Os dados divulgados na segunda-feira indicam que a incidência a 14 dias por cem mil habitantes caiu para 310,4 a nível nacional e 314,6 no continente. Já o índice de transmissibilidade – o R(t) – manteve-se em 0,98, tanto a nível nacional como no continente.