Presidente veta “perdão” a autarcas com processos de violação de regras de gestão financeira

O Presidente da República não gostou de ver o Parlamento alterar, já depois de marcadas as eleições autárquicas, as regras do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) que teriam como efeito “a eventual não aplicação de sanções a um número preciso e limitado de autarquias locais” de processos já em curso à luz das regras anteriores. Por isso, decidiu vetar o diploma e devolvê-lo à Assembleia da República, solicitando que o reaprecie apenas depois das eleições locais.

“Afigura-se de meridiano bom senso não suscitar, com ele, interferências eleitorais e mesmo danos reputacionais para autarquias e autarcas, assim salvaguardando a separação entre a legislação sobre gestão autárquica e o período eleitoral em curso”, escreve Marcelo Rebelo de Sousa no texto em que devolve o diploma ao Parlamento.

Isto porque, de acordo com a análise do chefe de Estado, o diploma “pode produzir efeitos concretos em autarquias locais e respectivos responsáveis” com processos já em curso. Além de que “foi submetido a promulgação já depois de convocadas as eleições e iniciado o prazo de apresentação de candidaturas”.

Em causa estão processos que visam autarcas (todos do PS, à excepção de Évora, que é da CDU) por incumprimento das regras do PAEL, um programa de reequilíbrio das contas dos municípios, que impunha regras e medidas a adoptar em troca de empréstimos. O diploma foi aprovado a 22 de Julho com os votos do PS e do PCP e foi enviado para promulgação a 5 de Agosto, já depois do fim da entrega das listas para as eleições autárquicas.

O diploma contém uma norma que indica que a cessação do plano “obsta à aplicação de sanções (…), extinguindo quaisquer procedimentos sancionatórios pendentes aquela data”. Um dos autarcas que podem vir a beneficiar desta medida é o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, que tem um processo neste âmbito em fase de recurso, segundo o PSD.