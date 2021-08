Chega defende fim de emprego público para incendiários

O Chega quer vedar “o acesso de incendiários a qualquer apoio ou emprego público, criando em simultâneo uma lista pública com a identificação destes criminosos”. Para isso, entregou no dia 20 de Agosto, um projecto de resolução que recomenda a adopção de ambas as medidas ao Governo.

Para o partido liderado por André Ventura, “Portugal tem sido extremamente ineficaz no combate ao crime de incêndio florestal, quer especificamente em termos de prevenção criminal, quer em termos de dissuasão face àqueles que, reiteradamente, levam a cabo estes comportamentos”.

Por isso, acrescenta-se no diploma apresentado no Parlamento, “uma das formas de dissuasão deve ser o cancelamento de qualquer apoio público, de qualquer natureza, prestado com o dinheiro dos contribuintes a indivíduos condenados pelo crime de incêndio”.

“Não faz sentido, na verdade, que quem atacou de forma vil e grosseira o património público, colocando em risco vidas e património, possa continuar a beneficiar de apoios pagos por essa mesma comunidade”, é referido no projecto.

O partido pede ainda que seja criada uma “lista pública” de incendiários: “É importante que as entidades empregadoras, por exemplo, tenham a informação sobre se estão perante um indivíduo perigoso, capaz de reincidir (nalguns casos) nos crimes cometidos e colocar em causa a segurança de todos, bem como o património material e natural da comunidade, ou da comunidade empregadora.”

Para o Chega, o Governo deve “garantir que os incendiários não apenas são excluídos de apoios públicos, de qualquer natureza, durante um prazo razoavelmente dissuasor, como devem os nomes dos incendiários ser tornados públicos numa lista desenhada para o efeito, de forma a que as várias instituições comunitárias e os próprios cidadãos saibam com quem estão a lidar”.

Cortes nas pensões para titulares de cargos políticos condenados

Já nesta terça-feira, o Chega anunciou um projecto-lei para introduzir cortes de entre 25 e 75% nas pensões de titulares de cargos públicos ou políticos condenados pelos crimes de corrupção, tráfico de influência, peculato ou desvio de fundos.

O diploma, a que a Lusa teve acesso e que o partido classifica como “uma inovação legislativa”, altera o Estatuto da Aposentação no artigo relativo à remuneração mensal.

“Caso os beneficiários tenham sido titulares de cargos públicos ou políticos e tenham sido condenados pelos crimes de corrupção, tráfico de influência, desvio de fundos ou peculato, a pensão a que têm direito sofrerá um corte definitivo entre 25% e 75% do seu valor definitivamente atribuído”, propõe o Chega no articulado do projecto-lei.

O partido acrescenta ainda que, “caso a pena efectiva aplicada seja superior a cinco anos de prisão, o beneficiário sofrerá um corte nunca inferior a 50% no valor definitivamente atribuído, podendo chegar a 75% caso o beneficiário tenha lesado gravemente o erário público ou a integridade das funções públicas que lhe estavam adstritas”.

O projecto-lei estipula ainda que “em caso algum poderá o beneficiário auferir, após os cortes, de um valor líquido final inferior ao salário mínimo nacional” e salvaguarda que estes só poderão ser aplicados “após a condenação definitiva pelos crimes, com trânsito em julgado”.

O partido inclui este diploma numa tentativa de reforma da Segurança Social que, segundo o Chega, vários Governos tentaram fazer “infelizmente sempre sem grande sucesso”.

No final de Junho, foi rejeitado pelo parlamento com abstenções de PSD, CDS-PP, PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, um diploma do Chega para agravar as molduras penais mínimas e máximas para os crimes de corrupção passiva e activa.

O último plenário antes das férias confirmou também a rejeição do projecto de revisão constitucional do Chega que, entre outras matérias, queria introduzir o impedimento vitalício de exercício de cargos públicos para quem fosse condenado por corrupção. Com Lusa