Procuram-se jovens que sonhem mudar o mundo — os novos alunos da academia da HeForShe

A HeForShe Lisboa abriu uma academia gratuita para jovens interessados em associativismo, relações internacionais e direitos humanos. As candidaturas estão abertas até 10 de Setembro.

Sob o mote “Direitos Humanos num Mundo Globalizado”, a Academia HeForShe Lx permitirá aos jovens aprofundar conhecimentos na área de relações internacionais e direitos humanos. As candidaturas estão abertas até 10 de Setembro.

O curso destina-se a pessoas entre os 20 e os 30 anos, interessadas em associativismo, em compreender as complexas relações internacionais e saber mais sobre como assegurar e preservar direitos humanos. Entre os temas abordados estará o papel do direito internacional, a crise migratória, a sustentabilidade e a atribuição de responsabilidade por violações de direitos humanos.

“Em simultâneo, a Academia tem como objectivo criar um espaço de partilha de experiências, e de união entre jovens” que partilham um desejo de crescimento pessoal e profissional, afirma a HeForShe, um movimento internacional a trabalhar para a igualdade de género e protecção dos direitos humanos desde 2014.

Para que possam conhecer o que significa trabalhar na área de direitos humanos, os 14 alunos da academia serão guiados por mentores e acompanharão o dia-a-dia no Instituto Marquês Valle de Flôr, fundação criada para promover a dignidade humana, a igualdade de direitos e oportunidades.

A par desta experiência, existirão workshops de preparação para o mundo do trabalho, que desenvolverão as chamadas soft skills dos alunos: gestão de tempo, resolução de conflitos, análise de dados, preparação para entrevistas de emprego, inteligência emocional, entre outros.

A Academia de direitos humanos é gratuita e resulta de uma parceria entre a HeForShe Lisboa, a sociedade de advogados Linklaters, e a Nova Knowledge Centre for Business, Human Rights and the Environment, responsável por leccionar o curso “Direitos Humanos num Mundo Globalizado”. Entre Outubro de 2021 e Abril de 2022, o curso acontecerá em modo presencial, em Lisboa, e os workshops serão online.