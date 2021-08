Levon Biss debruça-se sobre os elementos mais pequenos da natureza — e o resultado é gigante

Levon Biss já quis trepar à árvore mais alta — agora, prefere baixar-se para procurar os segredos mais pequenos da natureza. O fotógrafo londrino percorreu durante meses a impressionante colecção do Real Jardim Botânico de Edimburgo para criar a série The Hidden Beauty of Seeds and Fruits, entretanto transformada num livro e numa exposição, patente nas galerias do jardim até 26 de Setembro.

Depois de se debruçar sobre os insectos do Museu Nacional do Qatar ou da Universidade de Oxford, com Microsculpture, Levon Biss atirou-se a um estudo macro-fotográfico do mundo da carpologia, a área da botânica que se dedica aos frutos e sementes. Quis revelar “detalhes e texturas minúsculas que são normalmente invisíveis a olho nu”, mas que ajudam a contar uma história de adaptações “frequentemente bizarras” ao longo de milhares de anos.

Nas exposições do fotógrafo, insectos de milímetros ganham uma dimensão de gigante, em impressões de três metros. Conforme explica no seu site, “cada imagem demora quatro semanas a criar” e é produzida “a partir de dez mil fotografias”, para conseguir uma resolução que não permite desviar o olhar até descobrir cada cor e característica. É a arte a dar uma mão à Ciência.