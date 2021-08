Casinos e concessões de jogo – um futuro adiado

Tornou-se lugar-comum banalizar o impacto da crise pandémica como argumento nos mais diversos sectores de atividade para reclamar medidas extraordinárias de apoio e esgrimir argumentos a este propósito na agenda política e mediática. Porém, como recordou o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres vivemos “o mito de que estamos todos no mesmo barco. Estamos todos flutuando no mesmo mar, mas é evidente que alguns estão em superiates, enquanto outros se agarram aos escombros à deriva”.

Naturalmente que aqueles que padecem de debilidades sistémicas pré-pandemia se encontram mais expostos aos efeitos da crise e às consequências desta deriva, o que, por outro lado, poderá precipitar a tomada de decisões e implementação de medidas há muito adiadas como é o caso da sustentabilidade do mercado de casinos em Portugal.

Com efeito, as consequências da suspensão do funcionamento dos casinos são apenas a face mais visível, e imediata, de um modelo há muito esgotado e insustentável, cada vez mais desfasado das tendências atuais do sector, as quais caminham a passos largos para a criação de valor e economias de escala através da integração de serviços de jogo, com recreio e entretenimento e plataformas omnicanal, a par de politicas ativas de jogo responsável, proteção de vulneráveis e responsabilidade social corporativa.

Ora, a crise veio expor múltiplas debilidades em vários destes domínios, as quais não tiveram outra reposta que não a prorrogação extraordinária das concessões de jogo em vigor - criadas numa época monopolista sem concorrência do mercado online -, as quais tendem a transformar aquilo que o ordenamento jurídico prevê como um modelo de responsabilidade partilhada entre o Estado e concessionários, em algo similar ao licenciamento da exploração de uma atividade cada vez mais exclusivamente orientada para a recolha de receita, minimamente rentável para as entidades concessionárias, onde o investimento e a implementação daquelas políticas são reduzidas ao mínimo indispensável.

Neste contexto, marcado por uma enorme precariedade de mão-de-obra dos profissionais da indústria de jogo, transição para plataformas online e redução do rendimento disponível das famílias, o mercado português não é de todo sustentável com os encargos de concessão vigentes, agravado pelos riscos que a crise comporta em matéria de proteção de consumidores e salvaguarda da ordem pública num sector tradicionalmente exposto à infiltração criminosa e branqueamento de capitais.

É, por isso, tempo de revisitar o modelo de concessão de jogos de casino em Portugal à luz destas tendências e no quadro de uma política de jogo integrada, orientada a valorizar a experiência do jogador e a viabilidade do modelo de negócio num mercado competitivo exposto a um panorama global recessivo e de ameaças crescentes à sua integridade, capaz de o modernizar atraindo investimento direto estrangeiro e operadores de reconhecido mérito e reputação, estabelecendo um modelo de regulação mais independente, profissional e qualificado a escrutinar e intervir no cumprimento da legalidade e dos compromissos de concessão num regime de responsabilidade partilhada.

