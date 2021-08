Vasco Lourenço

Li com espanto a carta aberta que Vasco Lourenço (V.L.) publicou no vosso jornal e digo com espanto, porque o autor não vem esclarecer nada sobre a vida de Otelo. Como a sua escrita não prima pela clareza é, por vezes, difícil entender aquilo que V.L. vem tentar provar. O ataque a Paulo Rangel centra-se na personalidade controversa de Otelo e nas acções altamente reprováveis que, mais tarde tomou, mas não lhe retira o mérito de ter sido um dos mais conhecidos operacionais daquele movimento. Ameaçou prender no Campo Pequeno os cidadãos que ele considerava fascistas. Pior do que isso integrou uma organização terrorista responsável pela morte de vários portugueses.

Foi, ainda, um dos dos mais importantes intervenientes pela"maravilhosa” descolonização das nossas colónias quando, antecipando-se Mário Soares, negociou, praticamente, o abandono das colónias com os movimentos, ditos de libertação. Paulo Rangel apenas clarificou os pontos altamente negativos da vida do Capitão de Abril, não esquecendo que foi um dos grandes operacionais do 25 de Abril, o que o país lhe fica a dever. Não percebo, portanto, a razão do escrito de V.L.

Fernando Raposo de Magalhães, Lisboa

Um bom vizinho

Na sequência do artigo publicado no dia 21 de Agosto sobre Vizinhança Património da Rua - referindo a importância fundamental das conversas de vizinhos para manter uma cidade viva, saudável e solidária. Lisboa, à semelhança de outras cidades tem vindo a assistir nos últimos anos a um despovoamento acelerado sobretudo no seu centro histórico substituindo a população residente por turistas e utilizadores nocturnos. Perde-se assim este património que caracteriza os bairros esquecendo-nos de que sem pessoas não há bairros.

As relações de boa vizinhança e as conversas de vizinhos permitem manter relações saudáveis muito importantes para: preservar a saúde sobretudo mental sobretudo das pessoas mais idosas; manter a solidariedade ainda existente nestes bairros em que todos cuidam de todos; alertar e salvar vidas em casos de sinistros, porque quem conhece os bairros e os seus, são sobretudo os vizinhos.

Nos programas dos candidatos às eleições para a Câmara Municipal de Lisboa é fundamental haver medidas para preservar este património porque somos todos vizinhos.

Luis Filipe Paisana, Lisboa

Motos na serra

Já não é a primeira vez que, ao longo dos anos, chamo a atenção das competentes autoridades para o que se passa aos domingos na estrada nacional n.º 247, Malveira da Serra-Cabo da Roca, onde dezenas de inconscientes com idades para ter juízo exibem as suas perigosas habilidades na condução de motorizadas de duas rodas, pondo em perigo as próprias vidas, assim como quem calmamente passa por eles, de carro. Em primeiro lugar, embora se trate de jovens adultos, os familiares mais chegados não têm conhecimento destas “aventuras?” Por outro lado, onde estão as autoridades que certamente têm conhecimento do que se passa? Porque razão não actuam? Ou estão à espera de algum acidente grave, incluindo mortes, para gáudio de alguma imprensa? Isto é feito à sombra dos Direitos, Liberdades e Garantias, tão apregoados quando convém? E o dever de se portarem com juízo respeitando, pelo menos, a vida dos seus similares?

Carlos Leal, Lisboa

Não deixar passar em claro

Há situações que não devemos deixar passar em claro, dado o negativismo das mesmas. Algumas são tão inqualificáveis que nos levam à indignação, tendo em conta quem as toma e as distorções comportamentais que geram. Mas vamos à notícia que foi publicada na comunicação social: “Um maestro que vale 441 mil euros – A Fundação Casa da Música, presidida por Rui Amorim de Sousa, contratou para maestro titular da sua orquestra sinfónica o maestro suíço Stefan Blunier. O contrato é válido por três anos e tem um valor de 441 mil euros mais os custos de hotel de quatro estrelas”.

Como se pode contratar alguém nestes termos sócio/laborais, quando o mundo artístico/cultural português está confinado devido à pandemia provocada pela covid-19, portanto, quase sem trabalho? Não teremos maestros com igual ou melhor currículo e contratualmente menos dispendiosos?

José Amaral, Vila Nova de Gaia