Presidente da Tunísia prolonga suspensão do parlamento “até nova ordem”

Quase um mês depois de ter anunciado a suspensão do Parlamento, Kais Saied prolonga a suspensão do Parlamento e o levantamento da imunidade de todos os deputados.

O Presidente da Tunísia, Kais Saied, decidiu prolongar “até nova ordem” a suspensão do parlamento, cuja actividade está suspensa desde 25 de Julho, quando Saied assumiu todos os poderes, anunciou esta terça-feira a presidência.

Saied “emitiu um decreto presidencial que prolonga as medidas de excepção relativas à suspensão das actividades do Parlamento, bem como ao levantamento da imunidade de todos os deputados, até nova ordem”, de acordo com um comunicado divulgado na página da presidência tunisina na rede social Facebook.

"O Presidente vai falar, nos próximos dias, ao povo tunisino”, acrescentou a mesma nota, sem adiantar pormenores.

Em 25 de Julho, Kais Saied assumiu plenos poderes, demitiu o então primeiro-ministro, Hichem Mechichi, e suspendeu o Parlamento por um período de 30 dias. Após assumir os poderes o Presidente afirmou que a sua decisão era uma resposta às manifestações dos dias anteriores contra a gestão da pandemia e a grave crise económica e afirmou que a medida está prevista na Constituição.

O Presidente também afirmou que não procuraria estender as suas competências e assegurou que o seu papel à frente do Ministério Público impulsionaria investigações contra suspeitos de corrupção, incluindo membros do Parlamento. A luta contra a corrupção foi, aliás, uma das suas promessas eleitorais quando foi eleito em 2019.

Apesar de a Constituição tunisina permitir a suspensão do Parlamento durante 30 dias, esta decisão foi denunciada como um “golpe de Estado” por juristas e adversários de Saied, levantando questões sobre o sistema democrático do país, sobretudo pelo partido de inspiração islamita Ennahdha, principal força no Parlamento do país, que viveu meses de bloqueios políticos e uma progressão alarmante da epidemia da covid-19.

Um mês depois da medida do Presidente tunisino, ainda não foi nomeado um novo Governo, nem apresentado um roteiro claro sobre como pretende restaurar as instituições, exigido por vários partidos políticos e organizações da sociedade civil.