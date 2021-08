Kathy Hochul toma posse como governadora de Nova Iorque

Kathy Hochul, uma ex-congressista de Buffalo, tomou esta terça-feira posse como governadora de Nova Iorque, fazendo história como a primeira mulher a ascender ao mais alto cargo do estado.

Hochul, de 62 anos, assume o cargo três semanas depois de uma investigação conduzida pela procuradora-geral de Nova Iorque ter concluído que o anterior governador, Andrew Cuomo, assediou sexualmente várias mulheres. Uma semana depois, Cuomo renunciou ao cargo após 10 anos à frente dos destinos do estado.

“Quero que as pessoas voltem a acreditar no seu governo”, disse a nova governadora numa breve conferência de imprensa após a tomada de posse. “A nossa força vem da fé e da confiança das pessoas que nos colocaram nestes cargos, e eu levo isso muito a sério”, acrescentou Hochul, que é do Partido Democrata e era até agora vice-governadora do estado.

“Como alguém que serviu em todos os níveis de governo e é próximo na linha de sucessão, estou preparada para liderar como 57.ª governadora do Estado de Nova Iorque”, escreveu Hochul na rede social Twitter, em 10 de Agosto, após o anúncio da demissão de Cuomo.

Nascida a 27 de Agosto de 1958, Hochul é originária de Buffalo, a segunda maior cidade do estado, na fronteira com o Canadá e a cerca de 500 quilómetros de distância de Nova Iorque. Inicialmente advogada de profissão, Hochul foi assessora legislativa antes de tornar-se legisladora no governo local de Hamburg, nos EUA, durante 13 anos, de 1994 a 2007.

Uma das principais responsáveis da administração do condado Erie entre 2007 e 2011, Kathy Hochul foi congressista federal entre 2011 e 2013, em representação do distrito 26 de Nova Iorque.

Foi em 2014 que a veterana política iniciou o caminho de ascensão ao governo estadual de Nova Iorque, quando Andrew Cuomo, que concorria ao segundo mandato como governador, anunciou o seu nome como parceira de corrida eleitoral e candidata a vice-governadora.

A primeira governadora de Nova Iorque herda uma situação relativamente controlada da pandemia de covid-19, ainda que preocupante, por o número de casos estar a aumentar no Estado de Nova Iorque - uma média de 4 mil novos casos diários e cerca de 18 mortes por dia.