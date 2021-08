Biden mantém prazo para fim da operação de retirada do Afeganistão

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos líderes do G7 que planeia manter a data de 31 de Agosto para a retirada das forças americanas no Afeganistão, depois de ter recebido recomendações do Pentágono que temem o deteriorar da situação no aeroporto de Cabul. Os Estados Unidos começaram já a reduzir a sua presença militar no aeroporto, segundo o diário norte-americano Washington Post.