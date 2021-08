Apoio a Bolsonaro entre as polícias preocupa governadores

Apesar de diversos apelos, a tensão não parece descer na política brasileira, que é cada vez mais um confronto entre o Presidente e as restantes instituições.

Os governadores estaduais brasileiros estão preocupados com a infiltração de apoiantes do Presidente Jair Bolsonaro nas Polícias Militares e temem que possam tomar parte em acções violentas em defesa do chefe de Estado.