Alemanha, o regresso dos sociais-democratas

Se as eleições presidenciais dos Estados Unidos são sem dúvida as mais importantes do mundo, as legislativas da Alemanha são as mais decisivas para a União Europeia. A um mês da votação que encerrará o longo mandato de Angela Merkel como a estadista mais importante do continente deste século, o futuro da política alemã assume-se como uma questão de primeira importância nos assuntos internos de todos os Estados-membros. Os sinais de viragem que se antevêem a esta distância das eleições, com os sociais-democratas do SPD a aparecerem pela primeira vez em 15 anos à frente das intenções de voto, antecipam tempos novos – na Alemanha e na União. Mas não permitem acreditar numa mudança de rumo profunda na velha questão que a cada passo aflige a Europa: o dilema entre uma Europa alemã e uma Alemanha europeia.