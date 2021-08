Fundo de incentivo à compra de bicicletas reforçado com meio milhão de euros

Número elevado de candidaturas aos apoios motiva despacho do ministro do Ambiente. Desde Março o Estado financiou a compra de quase 2000 bicicletas.

O Governo reforçou em meio milhão de euros o fundo de incentivo à compra de bicicletas. Desde que a edição de 2021 entrou em vigor, em Março, foram apresentadas 4118 candidaturas aos apoios, o que representa mais 1200 pedidos do que no ano passado.

Num despacho publicado esta terça-feira em Diário da República, o ministro do Ambiente e da Acção Climática aumenta de quatro para 4,5 milhões de euros a dotação do programa destinado a incentivar a compra de veículos de baixas emissões.

E os 500 mil euros de reforço vão todos para bicicletas, sobretudo para as eléctricas. O despacho estabelece como limite máximo o apoio à aquisição de 3142 unidades (face às 1857 de Março) e uma dotação total de 1,1 milhões de euros (mais 450 mil euros). No caso das bicicletas convencionais, o apoio passa a abranger um total de 1000 veículos, o que é uma duplicação em relação ao limite inicial de 500. O orçamento para estes velocípedes passa de 50 mil para 100 mil euros.

O número de candidaturas apresentadas até agora ao apoio para a compra de bicicletas convencionais é de 1349 e, por isso, ultrapassou já o tecto definido pelo despacho de João Pedro Matos Fernandes. De acordo com os dados disponíveis no site do Fundo Ambiental, 613 dessas candidaturas foram aprovadas e 122 rejeitadas, havendo ainda 480 “por validar” e 125 a aguardar elementos adicionais.

Através deste fundo, o Estado financia 20% do preço de compra de bicicletas sem assistência eléctrica até um máximo de 100 euros. No caso das bicicletas eléctricas o apoio é de 50% do preço e até um montante de 350 euros.

Estas últimas são a tipologia de veículos apoiados que têm suscitado o maior número de candidaturas: 2769 desde 10 de Março, data em que o fundo ficou disponível. Houve até agora 1306 candidaturas aceites, 102 excluídas e 1162 encontram-se “por validar”. Segundo o site, ainda há verba para financiar a compra de 475 velocípedes.