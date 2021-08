Em fuga pelos jardins da Aveleda

Mais programas de enoturismo

É possível combinar a experiência Escape Garden com a visita-padrão ou com outras propostas, como “os almoços e os petiscos panorâmicos na varanda do roseiral ou os petiscos na esplanada do terreiro da loja”, explica a directora de enoturismo, Paula Sousa. A visita inclui os jardins, mas também leva os visitantes a ver a vinha, a adega velha e a linha de engarrafamento, antes de chegarem à renovada loja, enoteca e sala de provas, “obra do arquitecto Diogo Aguiar nomeada para o Prémio Mies van der Rohe 2022”. Mais espaçadas no tempo são as visitas botânicas com João Almeida, ex-director do Parque de Serralves, e as caminhadas em parceria com a Rota dos Vinhos Verdes. No último sábado de cada mês, até Setembro, acontecem ainda as Noites de Verão, com música ao vivo e o vinho em destaque.

Quinta da Aveleda

Rua da Aveleda, 2, Penafiel

Tel.: 255718242

E-mail: enoturismo@aveleda.pt

aveleda.com

Horário: 10h30 e 14h30, por marcação (Escape Garden);

10h, 11h30, 15h e 16h30, por marcação (visitas regulares)

Preços: 12,50 euros/participante (Escape Garden; grátis até 4 anos; 5-12 anos, 6,25 euros);

13 euros/ pessoa (visita; inclui prova de três vinhos)