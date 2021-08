Ryanair concentra ataque nas slots da TAP em Lisboa

O presidente do grupo Ryanair, Michael O’Leary, aproveitou a conferência de imprensa desta terça-feira em Lisboa, onde anunciou novas rotas, para avançar com um renovado ataque contra a TAP, desta feita concentrado nas slots (autorizações para aterragens e descolagens num determinado horário) no principal aeroporto do país.

Para o gestor (e também accionista) da Ryanair, a TAP está deliberadamente a bloquear slots que não utiliza, nem vai utilizar no futuro devido à redução da sua dimensão. “A TAP só desbloqueia slots uma semana antes”, o que inviabiliza a sua utilização e “impede a concorrência de crescer” e, acusa o gestor, de trazer “mais turistas”.

De acordo com O’Leary, há 500 slots por semana que estão por usar por parte da TAP, e a Ryanair ficaria satisfeita com 200. Com essas autorizações, defendeu, viria também novo investimento, com mais aviões e empregos.

A estratégia da TAP “não é ilegal”, mas, acrescenta, “já que estão a ser dadas ajudas estatais”, o Governo deve “obrigar a TAP a largar slots”. As slots são atribuídas e controladas pela NAV, entidade estatal que controla o espaço aéreo, e é um dos principais temas que está a ser debatido entre a Comissão Europeia e o Governo por causa do plano de reestruturação da TAP.

Na carta que enviou a Portugal após ter avançado para uma análise aprofundada às ajudas de Estado, e que já recebeu resposta do Governo, Bruxelas considerou que a TAP deve ceder algum do espaço que detém no aeroporto de Lisboa.

A Comissão Europeia, de acordo com o documento tornado público no dia 3 de Agosto, quer avaliar “se o auxílio à reestruturação que Portugal tenciona conceder à TAP está em conformidade com as regras da UE em matéria de auxílios estatais”.

Em termos de concorrência, a TAP não quer abdicar das slots. No entanto, Bruxelas sublinha que a TAP tem “uma forte posição” num aeroporto “muito congestionado” e que Portugal não apresentou dados que comprovem que um desinvestimento nesse campo colocaria em risco a recuperação da empresa.

Em sua defesa, o executivo socialista refere que a transportadora portuguesa é menos dominadora no aeroporto de Lisboa do que outros concorrentes nos mercados onde são mais fortes e que a concorrência mais directa (como a Ryanair) tem uma maior expressão em Lisboa do que em outras situações semelhantes.

A Ryanair convocou os jornalistas para anunciar esta terça-feira 26 novas rotas desde Lisboa, Porto e Faro e que mais três aviões terão base no aeroporto de Lisboa, passando para sete aviões no total em Lisboa, num investimento total de 300 milhões de dólares (quase 256 milhões de euros).

Disse também que irá criar 300 novos empregos (entre pilotos, tripulação de cabine e engenheiros), respondendo Michael O'Leary aos jornalistas que serão “empregos bem pagos”. com Lusa