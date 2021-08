Explicar os resultados desportivos pela demografia

Explicar a competividade desportiva, e designadamente os resultados olímpicos, pela demografia, e nela considerando apenas os indicadores globais de população, é um lugar comum. E embora a relação não tenha, por si só, qualquer evidência, como o provam os inúmeros estudos sobre o tema, a persistência mantém-se.

Supostamente quanto maior fosse o censo populacional de um determinado país, maior seria a sua competitividade desportiva. Poder-se-ia ter escolhido a riqueza nacional, o valor do PIB per capita, os indicadores de prática desportiva ou o nível de financiamento público do sistema desportivo. Ou mesmo a ponderação percentual desses critérios. Mas não. A população, independentemente dos perfis etários que a compõem, de estarmos ou não perante um quadro de depressão ou crescimento demográfico, é eleita como elemento determinante.

Nessa lógica, um país com maior população teria, necessariamente, que ser desportivamente mais forte. E, por esse mesmo critério, populações equivalentes deveriam produzir resultados também equivalentes.

Ora, nesta aritmética de medalha por milhões de habitantes, países como a Índia, Nigéria, Indonésia, Etiópia, México e Marrocos seriam em Tóquio casos de insucesso, ao passo que São Marino, Grenada, Kosovo, Bermuda, Bahamas, Nova Zelândia e Jamaica exemplos em sentido oposto.

Este simplismo explicativo ignora que a produção de resultados desportivos não é determinada apenas pela dimensão da população de um país, mas pela forma como cada país trata o seu sistema desportivo e nele o sector do alto rendimento. O que é determinante é o desenvolvimento e o modo como se encontram expressos os factores económicos, culturais e sociais que influenciam o grau de competitividade desportiva. Isto sem ignorar que, por vezes, em alguns países, existe êxito em segmentos competitivos por razões contingenciais, sem que esses resultados sejam o reflexo de qualquer sistema desportivo minimamente sustentado.

É certo que os países com maiores populações têm uma base de recrutamento desportivo superior. Mas isso não equivale a supor que essa condição crie automaticamente maior competitividade desportiva. Basta cruzarmos os indicadores populacionais dos diferentes países e os rankings internacionais de resultados desportivos.

E o que vale para a população serve para os indicadores de prática desportiva das populações. Países com indicadores mais elevados de prática desportiva das suas populações não são necessariamente os mais fortes no plano da competitividade desportiva externa. Mesmo que se admita que uma base alargada de praticantes desportivos crie condições potenciais de uma cultura desportiva para o alto rendimento.

O lugar onde se constroem e produzem os resultados de elite é, efectivamente, no sistema do alto rendimento, mas é óbvio que o que se passa a montante, designadamente no âmbito do desporto infantojuvenil (escola e clube) e na orientação e especialização dos jovens praticantes desportivos, influencia a produção de resultados desportivos de excelência. A par, e depois dessas, há todo um conjunto de outras variáveis que interagem e optimizam a produção da cadeia de valor desportivo: a qualidade da formação dos recursos humanos; a detecção, selecção e orientação dos talentos; a estabilidade no processo da carreira desportiva e pós-desportiva; a oferta de infraestruturas desportivas; a qualidade na formação dos treinadores; a estrutura e organização do sistema desportivo na sua relação com a sociedade.

As análises contabilísticas (de medalhas, demográficas ou de investimento per capita), são importantes, mas não devem ignorar a realidade multifactorial, mais ampla e complexa do sucesso desportivo. Não devem ignorar o modo como um determinado país trata e fomenta o seu desenvolvimento desportivo.

Quando, no rescaldo de uns Jogos Olímpicos, se insiste, pela enésima vez, que países mais pequenos têm melhores resultados desportivos, o que é uma constatação óbvia, que bom seria que, ao invés, a avaliação incidisse não na demografia, mas no facto de termos um sistema desportivo que, nos 332 pódios em disputa, fez com que Portugal apenas tivesse conseguido competir em 67. Em cerca de 80% das provas em disputa, Portugal não apurou qualquer atleta. E este, sim, é um sinal da fragilidade do sistema desportivo nacional, que o brilho dos resultados alcançados, designadamente as medalhas, não deve ofuscar.