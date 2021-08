Tony Finau vence em New Jersey e já lidera FedEx Cup

Ao fim de cinco anos, 142 torneios, 11 segundos lugares e 39 top-10’s, Tony Finau obteve finalmente a sua segunda vitória no PGA Tour. Foi esta segunda-feira no The Northern Trust, o primeiro torneio dos play-offs da FedEx Cup, no Liberty National Golf Club, em Jersey City, New Jersey.

O norte-americano natural de Salt Lake City (Utah), de 31 anos, bateu o australiano Cameron Smith com um par no primeiro buraco do desempate por morte-súbita, depois de ambos terem concluído as quatro voltas regulamentares empatados no topo com 264 pancadas, 20 abaixo do par.

Um segundo triunfo (o primeiro tinha sido no Open de Porto Rico de 2016) que além de lhe ter proporcionado um prémio de 1,7 milhões de dólares lhe permitiu subir de 23.º para 1.º para na tabela da FedEx e de 22.º para 9.º no ranking mundial.

“Eu tenho uma crença extrema em mim mesmo, e tenho mesmo de ter”, disse Finau. “Este jogo é difícil como é. Estes tipos são tão bons como são. Se não acreditas que pode vencê-los, caramba, vai ser uma batalha difícil, e eu simplesmente continuei a acreditar.”

Finau tinha iniciado a quarta e última volta – adiada de domingo para segunda-feira devido à passagem do furacão Henri pela região – empatado no quarto lugar com Justin Thomas, ambos com um total de 199 (-14) e a 2 shots da dupla de líderes composta por Smith e o espanhol Jon Rahm.

Num terreno muito pesado da chuva que caíra nas últimas horas, Finau fez o melhor resultado do dia com 65 pancadas, 6 abaixo do par 71. O seu back nine foi brilhante – precisou de um putt apenas em sete dos últimos 9 buracos e concluiu-os em 30 (-5).

O shot do torneio terá sido o seu ferro 6 no par 5 do 13, deixando a bola quase colada à bandeira para um eagle que ficou no meio de birdies nos 12 e 14. Novo birdie no 16 colocou-o com -20, no que seria apanhado por Smith quando este, jogando no grupo atrás, fez birdie no 17.

O n.º 1 mundial Jon Rahm esteve durante grande parte da volta na frente e aparentemente no controlo das operações, mas, depois de birdies nos 12 e 13, jogou os seus últimos quatro buracos em +2 (bogeys nos 15 e 18), acabando com um score de 69 e o terceiro lugar com 266 (-18).

No play-off, jogado no 18 (par 4), Smith falhou a saída à direita e praticamente entregou o troféu a Finau.

Os americanos Justin Thomas e Tom Hoge e o sueco Alex Noren partilharam o quarto lugar com 269 (-15), e o sul-africano Erik Van Rooyen, que era terceiro para a última volta e esteve no trio de honra com Rahm e Smith, fechou com 72 (+1) para ser 7.º isolado, com 270 (-14).

Agora segue-se o BMW Championship, o segundo evento dos play-offs, no Caves Valley Golf Club, em Owing Mills, Maryland, já apenas com os 70 primeiros da classificação da FedEx Cup após o The Northern Trust. Uma prova que terá transmissão em directo no Eurosport 2.

