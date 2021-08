Roglic mostra força, cai e perde liderança da Vuelta

O título desta notícia parece confuso? Talvez. Mas foi exactamente o que se passou nesta terça-feira, na etapa 10 da Vuelta. Primoz Roglic perdeu a liderança da corrida, mas acaba por mostrar que está cada vez mais perto de vencer a prova. A ousadia de provar que está acima dos demais acabou, porém, por custar uma queda ao esloveno.

Quando tudo parecia calmo entre os favoritos ao triunfo final, Roglic atacou de longe, sozinho, numa subida, e deixou todos os rivais “a pé”. Depois, na descida, o risco levou-o ao chão. A queda acabou por ser ligeira e sem consequências aparentes, mas Roglic perdeu o que tinha alcançado. “Sem risco não há glória”, justificou o corredor, no final da etapa.

Fisicamente, a queda não pareceu ter consequências. Matematicamente, não houve perda de tempo para os rivais. Resta saber se, mentalmente, Roglic perderá a confiança que o fez atacar nesta etapa 10. Ficou claro, ainda assim, que é o ciclista mais forte em prova e que dificilmente alguém lhe tirará a camisola vermelha no final.

Mas, por enquanto, a camisola tem outro dono. Do grupo de fugitivos saiu o novo líder, o norueguês Odd Christian Eiking, ciclista que a longo prazo não é uma ameaça ao triunfo de Roglic, apesar dos 2m17s de vantagem.

Mais perigoso será Guillaume Martin, que subiu ao segundo lugar, 1m19s à frente de Roglic. É, ainda assim, uma diferença passível de reversão por parte do esloveno.

Fuga de 31 ciclistas

A etapa 10 da Vuelta, com montanha não muito dura, era ideal para uma fuga vingar. Foi por isso que mais de três dezenas de ciclistas se aventuraram, sabendo que era um percurso em que vários tipos de ciclista poderiam vencer.

A subida de segunda categoria antes de uma descida para a meta dava para tudo: um ciclista rápido que passasse a montanha e a descida ainda dentro do grupo, um trepador que deixasse todos para trás na subida, um bom descedor que atacasse após o topo ou até um rolador que atacasse à distância.

O percurso junto ao Mediterrâneo trouxe ainda ventos diversos – houve frontal, de costas e laterais –, que colocaram os ciclistas expostos a esforços de vários tipos durante a etapa. Foi, portanto, um dia bastante rico.

A fuga do dia demorou a formar-se, mas os tais 31 ciclistas conseguiram isolar-se. Havia o português Rui Oliveira, além de nomes de peso como Magnus Cort e Michael Storer, que já venceram na Vuelta 2021, mas também Guillaume Martin, Max Schachmann, Matteo Trentin ou Alex Aranburu, nomes de relevo no pelotão internacional.

Em geral, os elementos da fuga não eram um problema para a liderança de Primoz Roglic, mas havia duas excepções: Odd Christian Eiking e Guillaume Martin, ambos a cerca de nove minutos da camisola vermelha.

Se Eiking dificilmente seria um problema, mesmo chegando à vermelha, o francês Martin seria diferente. A Jumbo optou, porém, por não levar o gaulês a sério. É sabida a dificuldade de Martin no contra-relógio e a equipa de Roglic fiou-se nisso para deixar a fuga ganhar mais de 12 minutos de vantagem. Na luta pelo triunfo na etapa, Storer acabou por ser o mais forte entre os fugitivos e venceu pela segunda vez nesta Vuelta.

Mais atrás, a cerca de 15 quilómetros da meta, quando tudo parecia adormecido num pelotão “em passeio” até ao fim, Primoz Roglic quis mostrar quem manda na Vuelta. Ao contrário do que é habitual no esloveno, que gosta de deixar os adversários em “lume brando” até ao final das etapas, desta vez atacou sozinho, de longe, deixando os rivais à distância. Até que caiu. Fica, ainda assim, a demonstração de força perante os rivais directos.

Para esta quarta-feira está desenhada mais uma etapa montanhosa, com uma escalada de segunda categoria perto da meta. Há, depois, um autêntico “muro” no último quilómetro, com inclinações acima dos 20%.