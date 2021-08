Portugal fica pelo caminho no Mundial de futebol de praia

A selecção portuguesa, campeã em título, perdeu por 7-6 esta terça-feira, diante do Uruguai, na 3.ª jornada do grupo D da prova.

A selecção portuguesa de futebol de praia precisava de uma vitória para seguir para os quartos-de-final do Mundial da Rússia e tentar revalidar o título de campeã do mundo, mas o Uruguai foi mais forte e venceu esta terça-feira por 7-6, em Moscovo.

Mário Narciso fez alinhar de início Pedro Mano, André Lourenço, Rúben Brilhante, Bê Martins e Léo Martins. Já o Uruguai entrou com Alejandro Guerrero, Cordero, Laduche, Luis Quinta e Andres Laens.

Portugal entrou decidido a carimbar a passagem aos quartos-de-final e começou cedo a ameaçar a baliza do Uruguai. Aos 3’, Léo Martins rodou sobre o adversário e inaugurou o marcador.

A selecção portuguesa ia insistindo e, dois minutos depois, chegou ao 2-0. Von recebeu a bola de peito e fez um grande golo de bicicleta.

Mas numa altura em que Portugal ia tendo mais posse de bola, o Uruguai iniciou uma fase de maior pressão e conseguiu a reviravolta no marcador. Primeiro por Nico Bella de livre directo, depois por Luis Quinta, com o 3-2 a surgir novamente por Nico Bella, num lance em que o guarda-redes Pedro Mano não “ficou bem na fotografia”.

No entanto, Portugal voltou a empatar a partida por intermédio de Léo Martins, depois de uma assistência do irmão Bê Martins, mesmo antes do intervalo.

No regresso para o segundo período, Portugal entrou novamente com mais bola, a chegar com perigo perto da baliza adversária e voltou a estar na frente do marcador aos 3’. Golo de Léo Martins, após um excelente passe de Rúben Brilhante.

Aos 6’, Andres Laens não fez, por pouco, o empate e um minuto depois foi Luis Quinta a deixar o aviso. Depois foi a vez de Pedro Mano “voar” para uma enorme defesa, após remate de Nico Bella.

Antes do intervalo, Bê Martins rematou com muito perigo e pouco depois o irmão Léo Martins rematou rasteiro para o 5-3. O Uruguai ainda reduziu aos 11’, por Luis Quinta, após um contra-ataque, num lance em que a equipa de Mário Narciso ficou a reclamar uma falta sobre Bê Martins.

O terceiro período começou com Luis Quinta a fazer o terceiro golo da partida e a empatar o marcador a cinco golos. Poucos segundos depois, Léo Martins voltou a colocar Portugal novamente em vantagem e a fazer o quinto golo da conta pessoal na partida. Mas o empate do Uruguai acabaria por chegar aos 2’, por intermédio de Andres Leans.

Aos 7’, Pedro Mano segurou o 6-6 no marcador e pouco depois foi Alejandro Guerrero a defender um remate de Fábio Costa.

No entanto, a quatro minutos do fim, o guarda-redes Alejandro Guerrero rematou de longe e rasteiro e colocou a selecção do Uruguai na frente.

Léo Martins e Bê Martins ainda tentaram fazer o empate, mas Guerrero defendeu e o resultado terminou em 7-6, com Portugal a ser eliminado do Mundial da Rússia.

As partidas dos quartos-de-final do torneio jogam-se na próxima quinta-feira.