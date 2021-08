Benfica resiste em Eindhoven e está na Liga dos Campeões

O Benfica está na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em Eindhoven, os “encarnados” fizeram uma partida de grande sofrimento, tendo cumprido mais de uma hora de jogo em inferioridade numérica. Graças ao triunfo na Luz, na primeira mão do play-off (2-1), às “águias” bastou o empate (0-0), o que significa que elevam para três as equipas portugueses presentes na Champions em 2021-22.

Foi aos 32 minutos que Lucas Veríssimo complicou, e de que maneira, a missão do Benfica. Nessa altura, o central brasileiro viu o segundo cartão amarelo por ter utilizado o cotovelo na disputa de um lance aéreo e deixou a equipa em dificuldades.

Mesmo sem criar grandes ocasiões, o PSV passou a comandar com bola, reduzindo o adversário ao momento de organização defensiva e a (escassas) transições ofensivas. Nos momentos de maior aperto valeu Vlachodimos, imperial na baliza portuguesa, e alguma felicidade, quando a bola foi devolvida pela trave na melhor oportunidade do PSV.

Com este resultado, o Benfica junta-se a FC Porto e Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões e garante um encaixe financeiro determinante para equilibrar as contas, depois do avultadíssimo investimento no plantel na época passada.