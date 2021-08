Benfica está na “liga milionária”. E quantos milhões são?

Com entrada garantida via campeonato nacional, Sporting e FC Porto já começaram há mais tempo a fazer contas aos milhões. Mas apenas os portistas têm o cenário bem definido.

São 37,24 milhões de euros acabam de ter entrada garantida nos cofres do Benfica. O apuramento dos “encarnados” para a fase de grupos da Liga dos Campeões prevê a habitual maquia de entrada na prova, montante ao qual se juntarão prémios de mérito por ranking, bem como de receitas televisivas. Estes últimos ainda não são passíveis de contas exactas, mas os primeiros são. A saber:

Como equipa presente na fase de grupos, o Benfica já garantiu 15,64 milhões de euros. Mas há mais. A UEFA tem ainda um valor para distribuir pelos clubes conforme o seu ranking nos últimos dez anos.

A lógica é dividir o “bolo” em 32 parcelas de 1,137 milhões. O 32.º do ranking tem direito a uma parcela, o 31.º a duas e por aí adiante, até ao primeiro colocado do ranking, o Real Madrid.

Entre as equipas presentes na Champions, o Benfica é o 14.º classificado do ranking da UEFA nos últimos dez anos (em rigor é 15.º, mas o 11.º, o Arsenal, não estará presente). Feitas as contas, os “encarnados” têm a receber 19 parcelas, equivalentes a 21,60 milhões de euros.

Entre prémio de entrada e prémio de ranking são, ao todo, 37,24 milhões de euros na conta bancária do Benfica só por entrar na Liga dos Campeões.

FC Porto com valores mais altos

Com entrada garantida via campeonato nacional, Sporting e FC Porto já começaram há mais tempo a fazer contas aos milhões. Mas apenas os portistas têm o cenário bem definido.

Sendo nono classificado do ranking UEFA de dez anos, o FC Porto tem direito a 21 parcelas do valor total. São 23,87 milhões de euros, a somar ao prémio de entrada. O clube portista já tem garantido um valor total de 39,51 milhões de euros.

No caso do Sporting estas contas ainda estão em stand-by. É que os “leões”, ao contrário de FC Porto e Benfica, ainda podem ver variar o ranking entre as 32 equipas presentes na Champions.

Shakhtar e Salzburgo são duas equipas que estão à frente do Sporting no ranking, pelo que a eliminação destas formações, nesta quarta-feira, significará a subida dos portugueses. Na pior das hipóteses, o Sporting receberá dez parcelas, somando, já com o prémio de entrada, 29,28 milhões de euros.

Existe, por fim, o valor referente às receitas televisivas – ainda não definido –, que é distribuído entre os clubes de cada país e conforme a classificação no campeonato nacional. Com o Benfica na Champions, a distribuição será 45% para o Sporting, 35% para o FC Porto e 20% para o Benfica.