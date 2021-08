Lançadora portuguesa impôs-se em Budapeste com um ensaio a 19,35m.

Auriol Dongmo venceu nesta terça-feira o concurso do lançamento do peso no Grand Prix da Hungria, em Budapeste, ao arremessar o engenho a 19,35m numa prova que conta para a Liga Diamante.

A lançadora portuguesa, que nos Jogos Olímpicos de Tóquio falhou por muito pouco a presença no pódio, continua a exibir-se a grande nível, voltando a mostrar qualidades entre a elite da disciplina.