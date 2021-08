Terça, na TV: entre Poirot e John McClane, há The Chair e os Jogos Paralímpicos

CINEMA

Assalto ao Arranha-Céus

AXN, 22h58

O primeiro filme da saga que transformou Bruce Willis no destemido John McClane. Trepidante da primeira à última imagem, mostra Willis no papel de um polícia de Nova Iorque cuja visita a Los Angeles se transforma numa audaciosa operação antiterrorista. McLane será obrigado a fintar e derrotar um gangue que sequestra um luxuoso arranha-céus no dia da sua inauguração. Realizado por John McTiernan, foi nomeado para quatro Óscares técnicos.

Selvagens

Hollywood, 23h20

Ben e Chon são dois amigos improváveis: o primeiro é um pacifista e filantropo que acredita na bondade do ser humano; o segundo, pelo contrário, é um ex-SEAL e mercenário que acredita em dinheiro e pouco mais. Juntos têm uma plantação de um tipo especial de canábis no Sul da Califórnia. Tudo entre eles funciona na perfeição, até ao dia em que são contactados por um cartel mexicano. Filme realizado por Oliver Stone que conta com Benicio Del Toro, John Travolta, Salma Hayek, Blake Lively, Taylor Kitsch e Aaron Johnson.

Um Crime no Expresso do Oriente

Fox Movies, 0h47

Um Crime no Expresso do Oriente adapta uma das mais populares novelas de Agatha Christie tendo como personagem central o detective belga Hercule Poirot. Viajando no Expresso do Oriente, Poirot é confrontado com um misterioso assassinato de que é vítima um odiado financeiro, interpretado por Richard Widmark. Todos os suspeitos são representados por actores bem conhecidos, e um deles conquistaria um Óscar (de melhor atriz secundária): Ingrid Bergman.

SÉRIES

Wild Bill - Um Polícia Americano em Inglaterra

RTP2, 0h07

De Boston directamente para o condado de Lincolnshire, em Inglaterra. Esta é a transição radical de Bill Hixon (Rob Lowe), que assume o cargo de chefe da polícia local. Tem consigo a filha de 14 anos e muitas adaptações para fazer. Mas a primeira é logo uma prova de fogo: quando o corpo de uma adolescente desaparecida há anos é encontrado, Bill terá de lidar com este caso não resolvido. A primeira de muitas batalhas.

The Chair

Netflix, streaming

Sandra Oh (Anatomia de Grey, Killing Eve) protagoniza esta comédia dramática que tem como pano de fundo uma universidade ficcional em New England, Estados Unidos. Oh é Ji-Yoon Kim, a primeira mulher e a mais recente chefe do departamento de língua e literatura inglesa da Pembroke University. A trama académica mistura-se com a da sua vida pessoal, seja ao tentar navegar a relação com o namorado ou a ser mãe da sua filha adoptiva. Série criada por Amanda Peet (que também é produtora, juntamente com David Benioff e D.B Weiss, os criadores de A Guerra dos Tronos) e Annie Julia, que inclui no elenco Jay Duplass, Bob Balaban, David Morse e Holland Taylor.

DOCUMENTÁRIOS

Abel de Lacerda: O Coleccionador Utópico

RTP2, 23h03

Documentário sobre a vida e obra de Abel Lacerda, o fundador do Museu de Arte do Caramulo, na celebração dos 100 anos do seu nascimento. É composto por imagens de arquivo, recolhidas entre 2019 e a actualidade, bem como testemunhos de diferentes personalidades que conheceram e estudaram a sua obra, como os historiadores de arte Raquel Henriques da Silva e Anísio Franco, o médico António José Veloso e seus familiares.

Regresso às Origens: O Rancho Raney

Discovery, 22h55

A família Raney faz do Alasca a sua casa, e o deserto a sua história multigeracional. Agora, preparam-se para o Inverno que os espera depois de um Verão em que não conseguiram preparar as suas casas para as condições vindouras. A corrida contra o tempo dá o alarme de partida e vamos ver se os Raney vencem a mãe natureza.

DESPORTO

Jogos Paralímpicos Tóquio 2020

RTP2, 12h

Cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos, adiados desde 2020, em Tóquio, no Japão. Decorrem entre os dias 24 de Agosto e 5 de Setembro.