Pessoa, Salazar e a guerra em África

Se bem se lembram, Fernando Pessoa chegou a ser suspeito de condescendência, se não mesmo de simpatia, para com o autoritarismo salazarista. Como em tantos outros casos, tais suspeitas testemunhavam apenas a ignorância de quem as patrocinava. Se é verdade que a maioria dos textos pessoanos (nomeadamente aqueles referentes a esta matéria) estava submersa e assim continuaria durante muitos anos, logo em 1974, e menos de dois meses após o 25 de Abril, o Diário Popular publicava um inédito de Pessoa sobre o “tiraninho”, que não deixava dúvidas sobre as simpatias do poeta (que certamente não terá nascido anti-salazarista e antifascista): “António de Oliveira Salazar./ Três nomes em sequência regular.../ António é António./ Oliveira é uma árvore./ Salazar é só apelido./ Até aí está bem./ O que não faz sentido/ É o sentido que tudo isto tem.”