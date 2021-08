Jean-Luc Nancy (1940-2021): o filósofo que nos pensou como uma comunidade de diferentes

O filósofo francês Jean-Luc Nancy morreu na noite de segunda-feira, aos 81 anos. Com uma obra que ultrapassa largamente uma centena de títulos, e que prossegue por vias muito próprias o pensamento desconstrutivista do seu mestre e amigo Jacques Derrida, Nancy interessou-se pelas mais diversas dimensões da existência, mas talvez se possa dizer que um dos conceitos centrais do seu pensamento é a ideia de uma comunidade sem comunidade, um estar em comum sem diluição das singularidades.