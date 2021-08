Portugueses pedem patentes para fármacos que diminuem a replicação do SARS-CoV-2

Tudo começou com a caracterização de um possível alvo terapêutico para combater a covid-19 nos laboratórios do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB), em Oeiras. Depois, no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), fizeram-se testes com vários fármacos já existentes que para ver se conseguiam enfraquecer o vírus atacando o alvo caracterizado. Acabou por perceber-se que três desses medicamentos diminuem entre 60 e 70% a replicação do vírus através do ataque ao alvo. Já foi pedida uma patente para um desses fármacos e para os outros dois serão pedidas dentro de dias. A equipa não quer dizer, no entanto, para que regiões do planeta são essas patentes.