PayPal lança serviço de compra e venda de criptomoedas no Reino Unido

O PayPal vai lançar um serviço de compra, venda e armazenamento de criptomoedas no Reino Unido. O serviço, que ficará disponível nos próximos dias, vai incluir tutoriais sobre divisas digitais e vai permitir trocas com bitcoin (a primeira e mais famosa das criptomoedas), bitcoin cash, ethereum e litecoin.

A informação foi avançada esta segunda-feira, em comunicado. É a primeira vez que o PayPal ​expande o seu serviço de transacção de divisas digitais fora dos EUA. Um dos objectivos parece ser informar as pessoas sobre os riscos e oportunidades das criptomoedas e facilitar a adesão à utilização destas divisas.

“A pandemia acelerou a mudança e inovação digital em todos os aspectos das nossas vidas –​ incluindo a digitalização do dinheiro”, justificou José Fernandez da Ponte, vice-presidente e director geral da secção de blockchain e divisas digitais do PayPal​.

Com o PayPal​, pode começar-se a investir em criptomoedas com 1 libra (cerca de 1,20 euros). Por ora, não há taxa para utilizar o serviço.

Muitos reguladores continuam, porém, cépticos quanto às novas divisas digitais. O novo serviço do PayPal ​chega semanas depois de a FCA, uma agência que regula os mercados financeiros no Reino Unido, alertar que o mercado das criptomoedas está a funcionar como uma bolha, com muitos investidores incertos de onde investem o dinheiro. Segundo a FCA, 14% das pessoas a investir em bitcoin no Reino Unido, fazem-no através de empréstimos informais (de familiares e amigos) ou bancários.

Uma das grandes críticas às divisas digitais, como é o caso da bitcoin e da ethereum, é a enorme volatilidade destas moedas, com poucas ligações à economia real e ausência de reguladores externos, ou uma entidade central. Entre Janeiro e Agosto de 2021, o valor da bitcoin oscilou entre 53 e 25 milhões de euros (actualmente, ronda os 41 milhões de euros).

​Além disso, crescem preocupações sobre o impacto ambiental das divisas digitais. Grande parte das transacções que são registadas em blockchains (as base de dados distribuídas em que assentam as criptomoedas) dependem do esforço colectivo dos milhares de computadores ligados à rede que consomem elevadas quantidades de energia.

A equipa do PayPal ​diz que está a trabalhar junto dos reguladores. “Estamos empenhados em continuar a trabalhar de perto com os reguladores no Reino Unido, e em todo o mundo, para oferecer o nosso apoio — e contribuir significativamente para moldar o papel que as moedas digitais irão desempenhar no futuro das finanças e comércio mundiais”, resume José Fernandez da Ponte.

Segundo dados da FCA, apesar de apenas 4,4% da população no Reino Unido possuir criptomoedas (cerca de 2,3 milhões de adultos), o valor aumentou 21% desde 2019.