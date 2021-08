Covid-19: mais seis mortes e 1126 infecções. Incidência continua a descer

Contam-se actualmente 733 doentes hospitalizados, mais 25 do que no último balanço.

Portugal registou no domingo seis mortes e 1126 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira. No total, desde o início da pandemia, já foram reportados 1.020.546 casos de covid-19 e 17.645 óbitos associados à doença.

Contam-se actualmente 733 doentes hospitalizados, mais 25 do que no último balanço. Desses, 151 estão em unidades de cuidados intensivos, menos um do que no dia anterior.

Recuperaram da doença 1043 pessoas em 24 horas.

Os indicadores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram também actualizados no boletim desta segunda-feira: o índice de transmissibilidade da doença – designado por R(t) –, manteve o valor da última actualização (sexta-feira) e situa-se nos 0,98 tanto a nível nacional como em Portugal continental.

Já a incidência desceu e situa-se actualmente em 310,4 casos de infecção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias em Portugal, valor que sobe para os 314,6 no território continental. Na sexta-feira a incidência era de 312,3 casos em todo o território nacional e 316,6 em Portugal continental.

O Governo decidiu antecipar as medidas de desconfinamento da segunda fase de “libertação da sociedade e da economia” para esta segunda-feira. O país deixou, assim, de estar em estado de calamidade devido à pandemia de covid-19 e passa a estado de contingência.