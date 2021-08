Covid-19: regras para as escolas com “o mínimo de modificações possível” em relação ao ano lectivo anterior

Vão ser feitos ajustamentos, mas ainda decorrem as discussões entre a Direcção-Geral da Saúde com a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. António Lacerda Sales sublinhou a “lição de maturidade” dada por pais e crianças neste fim-de-semana, que viu 150 mil crianças dos 12 aos 15 anos a receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, disse esta segunda-feira que as orientações do ano passado estão a ser revistas e que o objectivo passa por fazer “o mínimo de modificações possível”.

“É evidente que terá de haver algum ajustamento” devido à vacinação até porque este é um referencial “que já estava muito integrado na consciência de toda a comunidade escolar”.

No entanto, Lacerda Sales não antecipa as alterações devido aos trabalhos que ainda decorrem do Ministério da Educação com as escolas e as discussões entre a Direcção-Geral da Saúde (DGS) com a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).

“Será ajustável aos novos tempos”, concluiu, quando questionado sobre eventuais alterações às regras nas escolas no arranque do próximo ano lectivo.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde não adiantou também eventuais alterações à norma de isolamento profiláctico para contactos próximos em vigor, tanto nas escolas como nos restantes domínios da sociedade, ou o levantamento do uso obrigatório de máscara na via pública.

Vacinadas 150 mil crianças dos 12 aos 15 anos durante o fim-de-semana

Lacerda Sales disse esta segunda-feira que cerca de 150 mil crianças dos 12 aos 15 anos durante o fim-de-semana.

“Pais e crianças, mais uma vez, deram uma lição de maturidade a todos nós”, sublinhou, em declarações aos jornalistas em Faro, esperando que a vacinação deste grupo etário continue durante o próximo fim-de-semana.

“E, posteriormente, através de outros procedimentos como a ‘casa aberta’, para chegarmos entre a terceira e a quarta semana [de Setembro] aos 85% com esquema vacinal completo”, disse o governante, que realçou o facto de Portugal já ter 80% da população com primeira dose tomada e 72% com a o processo de imunização completo, sendo o “terceiro país do mundo a vacinar”.

Foram vacinados cerca de 120 mil jovens dos 12 aos 15 anos no sábado, de acordo com dados adiantados pela task force no dia, e outros 33 mil no domingo.

No fim-de-semana de 11 e 12 de Setembro, os jovens estarão de regresso para completar a vacinação, mesmo antes do início do ano lectivo. A vacinação desta faixa vai continuar no fim-de-semana de 28 e 29 de Agosto, estando aberto o auto-agendamento dos 12 aos 17 anos para essas datas até sábado.