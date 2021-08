Pedro Machado queixou-se de que a candidatura do antigo primeiro-ministro recolheu assinaturas sem o cabeça de lista estar identificado.

O PSD da Figueira da Foz voltou a tentar impugnar as listas do movimento independente liderado por Pedro Santana Lopes à câmara daquela cidade mas o tribunal não lhe deu razão, de acordo com uma decisão desta segunda-feira.