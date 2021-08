Debates sobre autárquicas arrancam nesta segunda-feira na RTP

Os candidatos autárquicos à Câmara de Odemira vão estrear nesta segunda-feira à noite um ciclo de debates na RTP3, que incluem as capitais de distrito, e que se prolonga até dia 15 de Setembro. A SIC e a TVI têm previstos debates sobre Lisboa e Porto.

A RTP vai promover debates com os candidatos nas 18 capitais de distrito de Portugal continental e, por decisão editorial, apostará noutros quatro concelhos: Almada, Amadora, Figueira da Foz e Odemira. Para o meados do mês de Setembro foram deixados os municípios do Porto e de Lisboa (dias 14 e 15 respectivamente). Só estes dois últimos têm transmissão simultânea na RTP1 e na RTP3, com uma duração de 120 minutos. Os restantes têm 50 minutos.

Já as estações privadas escolheram, para já, concentrar-se nas duas maiores câmaras do país. A SIC arranca no dia 2 de Setembro directamente da Praça do Município, em Lisboa, e no dia seguinte será a vez do Porto. O canal admite que é possível que sejam marcados outros três ou quatro debates antes do período da campanha eleitoral, que decorre entre 14 a 24 de Setembro.

A TVI, por seu turno, marcou o primeiro duelo para 7 de Setembro sobre Lisboa mas só entre o actual presidente da câmara, Fernando Medina, e o candidato do PSD/CDS Carlos Moedas, o que já motivou uma queixa à comissão nacional de eleições. Bloco e PCP condenaram a exclusão das demais candidaturas por considerarem que se trata de uma violação da lei eleitoral.

As candidaturas de Fernando Medina e de Carlos Moedas declararam estar disponíveis para todos os debates propostos por todos os órgãos de comunicação social.

Os 10 candidatos à Câmara de Lisboa vão ter a oportunidade de se sentar à mesma mesa, no dia 9 de Setembro, num debate promovido pela Antena 1.