CDS pede esclarecimentos ao Governo sobre testagem e uso de máscaras nas escolas

Deputada Ana Rita Bessa defende que as regras devem ser tornadas públicas atempadamente para a gestão do próximo ano lectivo.

A bancada parlamentar do CDS pede ao Governo um conjunto de esclarecimentos sobre a política de testagem na comunidade escolar vacinada e não vacinada contra a covid-19, o isolamento profiláctico e o uso de máscaras para o próximo ano lectivo.

“Queremos saber se muda alguma coisa o facto de haver uma maioria de alunos vacinados”, afirma ao PÚBLICO a deputada Ana Rita Bessa, referindo que “os encarregados de educação precisam de conhecer as regras atempadamente para perceberem como vão gerir o ano lectivo”.

A menos de um mês do início das aulas (previsto para o período entre 7 e 14 de Setembro), o CDS quer saber qual será a política de testagem definida para as crianças do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos (abaixo da idade de vacinação) e as regras para os alunos e docentes que já tenham sido vacinados. "A partir do 7.º ano a grande maioria já estará vacinada e funcionará de outra maneira”, observa a deputada centrista.

No requerimento enviado ao Ministério da Educação, em que cita um artigo publicado nesta segunda-feira no PÚBLICO sobre a preparação que vários países estão a fazer no arranque do ano lectivo, a deputada questiona ainda sobre se serão revistas as normas em caso de isolamento e quarentena para alunos e professores vacinados e não vacinados “a fim de evitar que turmas inteiras tenham que estar em casa por períodos de 14 dias, de forma intermitente”.

Por outro lado, Ana Rita Bessa pergunta quais as alterações à política de utilização de máscaras nas escolas (obrigatórias dentro e fora das salas de aula) e questiona ainda sobre se o Governo está a equacionar a administração da terceira dose da vacina a professores e funcionários.

PSD quer ouvir especialistas

Durante o fim-de-semana, o PSD requereu a audição, com urgência, de especialistas em epidemiologia da Direcção-Geral de Saúde (DGS) sobre o uso obrigatório de máscaras por causa da covid-19. Os deputados sutentam que a decisão sobre a manutenção ou fim do uso de máscara “não é exclusivamente do foro político, uma vez que pode ter consequências para a saúde pública, pelo que deve ser tomada com sustentação científica”.