Cristina Veríssimo e Diogo Burnay. Residência de estudantes do campus da Ajuda da Universidade de Lisboa

No oitavo episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da Building Pictures, conversa com a dupla que fundou o atelier CVDB Arquitectos: Cristina Veríssimo e Diogo Burnay.

Ambos estudaram na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa e, actualmente, aliam a prática à investigação e ao ensino. O seu mérito tem sido reconhecido internacionalmente e é a partir desse cruzamento de saberes que este duo nos fala sobre o projecto da residência de estudantes do campus da Ajuda da Universidade de Lisboa.

Conscientes do tecido social e arquitectónico, os arquitectos perceberam numa fase inicial do projecto que pretendiam “construir cidade”. A implantação da nova residência desenvolveu-se na continuidade do edifício da Cantina Universitária, em torno de um pátio central comunitário.

Os arquitectos não só procuraram assegurar conforto e privacidade aos estudantes, mas também garantir permeabilidade visual para o exterior. Durante a conversa, o arquitecto Diogo Burnay menciona: “Queremos que as pessoas se sintam bem, se sintam em casa e que consigam construir relações de afecto com estes espaços”.

Nos três blocos residenciais independentes, afastados entre si, existem intervalos onde podem ser contemplados o rio e as diferentes vistas que se abrem sobre a cidade. A entrada dos estudantes dá-se pelo lado norte e o acesso à cantina e à rua faz-se pelo lado sul, através de uma escadaria. Dividido por três pisos, o edifício alberga vários quartos, que se abrem para pátios ajardinados comuns. Existem os quartos individuais, os duplos, os de mobilidade condicionada e os apartamentos T1. Para além disso, há um conjunto de espaços de apoio, tais como a lavandaria, as cozinhas, associadas às salas de convívio, e as salas de estudo.

Os percursos foram desenhados para serem inclusivos para a comunidade estudantil e para quem circula em torno do edifício. Compreendendo o amplo contexto social, a arquitecta Cristina Veríssimo sublinha: “Houve um aspecto que foi essencial para nós, que está relacionado com esta ideia de que o espaço em que os alunos se encontram é sempre um espaço de partilha e de conhecimento”.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

