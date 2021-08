Defender abordagem científica e contrariar politização no rastreamento da origem do SARS-CoV-2

Atualmente, a pandemia de covid-19 continua a assolar o mundo inteiro, coloca grandes ameaças à vida e segurança dos povos de todos os países, e implica desafios severos ao sistema de saúde pública global. Perante esta crise comum a toda a humanidade, a comunidade internacional precisa mais do que nunca de solidariedade e cooperação.

Desde o início da covid-19, a parte chinesa tem participado ativamente na cooperação global no combate à pandemia e no rastreamento da origem do vírus com uma atitude científica, aberta e transparente. Nomeadamente, compartilhou na primeira hora a sequência genética do vírus com todo o mundo, trocou experiências de luta contra a covid-19 com todas as partes, ofereceu o máximo possível de assistência a outros países atingidos pelo vírus, e convidou duas vezes especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) para fazer investigação da origem do vírus na China. Em março deste ano, a OMS publicou oficialmente o Relatório de Investigação Conjunta China-OMS sobre a Origem do SARS-CoV-2.

O relatório seguiu os procedimentos da OMS, adotou uma abordagem científica, forneceu conclusões autoritárias e profissionais sobre a origem da pandemia, e apresentou recomendações detalhadas para trabalhos futuros de rastreio da origem. É um relatório que consegue resistir ao teste da ciência e da história, e deve servir como base e guia para os trabalhos de rastreamento global. Agora, a China está a implementar ativamente as recomendações do relatório e está disposta a compartilhar os seus resultados de investigação sobre a origem do vírus com outras partes.

Lamentavelmente, nos últimos tempos, ignorando os factos, uns certos países não param de conclamar a uma chamada investigação independente sobre a origem do vírus, até mobilizaram publicamente os serviços de inteligência para investigar a origem do vírus. Ao mesmo tempo, impuseram constantemente coação e pressão ao secretariado da OMS e peritos internacionais, e incitaram o secretariado a propor unilateralmente um plano de trabalho de investigação da segunda fase sem o consentimento unânime dos Estados-membros, visando derrubar ou distorcer o Relatório de Investigação Conjunta China-OMS, e tentando politizar, estigmatizar e instrumentalizar a questão através da “presunção de culpa” e “investigação invasiva”. Isto não só desrespeita os cientistas e a ciência, como também prejudica gravemente a causa digna da luta global contra a covid-19. Sobre isso muitos países já manifestaram preocupação e oposição. Mais de 70 países expressaram apoio ao Relatório de Investigação Conjunta China-OMS, através de carta dirigida ao diretor-geral da OMS, emissão de declaração ou nota verbal, entre outras formas. Ao mesmo tempo, submeteram uma declaração conjunta de mais de 300 partidos políticos, organizações sociais e think tanks de mais de cem países e regiões, apelando a uma investigação global objetiva e justa pela OMS sobre a origem do vírus, opondo-se resolutamente à politização desta questão. Isso é que revelou qual é a posição mais apoiada pela comunidade internacional.

O vírus não conhece fronteiras, enquanto a pandemia não discrimina raças. Igual a outros países, a China também é vítima da pandemia, e compartilha com os outros o mesmo desejo de identificar rapidamente a origem do vírus e intercetar a transmissão da covid-19 o mais cedo possível. No briefing sobre rastreamento da origem da covid-19 para o corpo diplomático acreditado na China que se realizou em 13 de agosto, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Dr. Ma Zhaoxu, expôs em pleno a posição chinesa e os seus resultados mais atualizados nos trabalhos sobre o rastreamento.

A posição chinesa neste assunto é coerente e categórica: em primeiro lugar, o rastreamento da origem do vírus é uma questão científica, pelo que só deve ser levado a cabo por cientistas que façam a investigação e identificação da origem zoonótica do vírus e as cadeias de transmissão humano-animal. Nenhum país tem o direito de colocar os seus próprios interesses políticos acima da vida das pessoas, nem deve politizar uma questão científica com o propósito de caluniar e atacar outros países. Em segundo lugar, as conclusões e recomendações que constam no Relatório de Investigação Conjunta China-OMS são amplamente reconhecidas pela comunidade internacional e pelos cientistas, pelo que devem ser respeitadas e implementadas por todas as partes, incluindo a OMS. Terceiro, a China apoiou sempre e não deixa de continuar a participar nos trabalhos científicos de rastreamento. Aquilo a que a China se opõe é à politização da questão, bem como a um rastreamento da origem que é contra a resolução da OMS e desconsidera o Relatório de Investigação Conjunta China-OMS. E quarto, os trabalhos na próxima fase deverão ser feitos com base nos trabalhos da primeira fase, em vez de se reinventar a roda. O secretariado da OMS deve agir de acordo com as resoluções da OMS, ter consultas exaustivas com os Estados-membros sobre o plano de trabalho de rastreamento global da origem do vírus, o mecanismo de acompanhamento inclusive, e realizar cooperação internacional praticamente orientada pela ciência. Isso é que facilita a identificação da mais possível origem do vírus.

Neste momento ainda se alastra constantemente a pandemia em todo o mundo, enquanto a prioridade imediata reside no reforço da distribuição justa de vacinas e na solidariedade contra a pandemia. Na primeira edição do Fórum Internacional para a Cooperação de Vacinas contra a Covid-19, no dia 5 de agosto, o Presidente da China, Xi Jinping, prometeu por escrito fornecer este ano dois mil milhões de doses de vacinas ao resto do mundo, e doar cem milhões de dólares americanos para o mecanismo Covax.

Empenhada em construir uma comunidade global de saúde para todos, a China está disposta a promover ativamente a cooperação internacional de vacinas e dar novos contributos para a cooperação antipandémica global. Desde setembro de 2020, a China já doou ou está a doar vacinas a mais de cem países, e ao mesmo tempo exportou vacinas para mais de 60 países. O volume total destas vacinas ultrapassou os 770 milhões de doses, ocupando o primeiro lugar mundial neste aspeto. A China também fornece ativamente vacinas ao mecanismo Covax, às Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas, assim como ao Comité Olímpico Internacional. Há pouco tempo, a China lançou uma iniciativa de Parceria de Uma Faixa e Uma Rota para a Cooperação sobre Vacinas contra a Covid-19 e acolhe de bom grado a participação de mais países.

Desde a eclosão da covid-19, a China e Portugal têm-se apoiado mutuamente no combate à pandemia, ilustrando a amizade e solidariedade nos tempos difíceis. Os povos dos dois países defendem a verdade e respeitam a ciência. Na primeira Reunião de Diálogo Estratégico entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da China e de Portugal, que decorreu há dias, ambas as partes afirmaram que se deve seguir o espírito científico e o profissionalismo ao rastrear a origem do vírus, e concordaram em opor-se à politização da questão e da OMS com o objetivo de as levar como ferramenta para difamar determinados países. A China está disposta a trabalhar de forma solidária com todas as partes, incluindo Portugal, para rastrear a origem com o espírito de abertura, transparência, abordagem científica e cooperação, dando contributos positivos para a derrota definitiva da pandemia e a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico