Tecnologia minoritária

O Facebook apresentou uma solução para reuniões de trabalho em ambiente de realidade virtual e pôs a tecnoesfera a debater o futuro de uma tecnologia que tem décadas de promessas futuristas, mas que ainda não se massificou.

Chamada Horizon Workrooms, a nova ferramenta é uma alternativa ao Zoom. Usando os óculos de realidade virtual da Oculus (uma empresa comprada pelo Facebook em 2014), os utilizadores podem ter reuniões em espaços virtuais, recorrendo a avatares com o estilo de desenho animado. Podem até usar os seus computadores enquanto estão imersos no mundo virtual. E a tecnologia permite que se escreva ou desenhe em quadros virtuais fazendo gestos no ar.

O lançamento levanta três questões: os problemas de substituir as reuniões em vídeo por um novo conceito; as dificuldades da realidade virtual (e aumentada) em ganhar adopção; e o facto de uma empresa com o historial Facebook estar a apostar na tecnologia.

1. Se ferramentas como o Zoom ganharam uma impressionante adopção durante a pandemia, também é verdade que a fadiga se instalou. Quem já fez duas ou três destas reuniões numa jornada de trabalho sabe que é possível chegar ao final com uma exaustão diferente da de um dia no escritório.

Em Fevereiro, um artigo académico apontava quatro especificidades das reuniões via Zoom que podem explicar o cansaço: o excesso de contacto visual; o facto de os participantes olharem frequentemente para uma imagem deles próprios; a reduzida mobilidade, acentuada pelas limitações das câmaras; e a ausência de comunicação não-verbal, que faz com que a discussão esteja dependente sobretudo do discurso verbal, sem a miríade de outras dicas de comunicação a que o cérebro está habituado.

É argumentável que a nova solução do Facebook pode ajudar a resolver as duas primeiras causas. Porém, a comunicação através de avatares de aspecto infantil (que substituem rostos com muito maior capacidade de expressão) não fará maravilhas pela fluidez da discussão. Estar com uns óculos volumosos presos à cabeça, também não.

O mundo ainda se está a ajustar plenamente à era Zoom. Um salto nos tempos próximos para reuniões virtuais é improvável. O que nos leva à segunda questão.

2. A tecnologia de realidade virtual anda por aí há quase 50 anos. Contudo, está longe de se massificar. Mesmo no entretenimento, em particular nos videojogos, um sector para o qual a tecnologia pareceria talhada, a adopção é escassa. Veja-se as tentativas da Sony de levar a realidade virtual à muito popular PlayStation.

Uma análise da IDC indica que as vendas de produtos de realidade virtual e aumentada deverão ter um crescimento robusto – no mercado europeu, a um ritmo de 70% ao ano até 2025. Porém, o segmento da saúde representa mais de metade das vendas. O segmento do consumo, apenas 4%.

3. Por que está o Facebook a apostar na realidade virtual? Terá sido a compra da Oculus (que custou mais do dobro do Instagram) um tiro ao lado? Ou uma aposta que dará frutos a muito longo prazo?

Zuckerberg é um entusiasta da tecnologia, como algumas fases atestam. “O santo graal das experiências sociais é a possibilidade de nos sentirmos presentes com outra pessoa. (...) Isto é o que a realidade virtual e a realidade aumentada permitem quando funcionam bem”, disse em tempos.

Numa era de fundadores que gostam de se considerar visionários, e que têm vastíssimos recursos, banalizaram-se as apostas em sectores-fetiche, cujo retorno não é imediato ou garantido. Basta Zuckerberg gostar do conceito de realidade virtual para o Facebook investir milhares de milhões, tal como basta Jeff Bezos ter interesse na exploração espacial para a Amazon financiar durante duas décadas uma fabricante de foguetões.

Qualquer que seja o caminho que a realidade virtual venha a percorrer, o Facebook leva às costas os danos reputacionais dos últimos anos. Quantas mais relações estamos dispostos a ter mediadas pelo Facebook? Tendo em conta o sucesso do WhatsApp (sem dúvida, uma compra certeira da empresa), talvez ainda mais do que hoje. Se isso acontecerá num mundo de desenhos animados made in Facebook é outra questão.

