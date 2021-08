Centenas de milhões de africanos carecem de meios básicos para prevenir contágio

De acordo com um estudo internacional, faltam ferramentas básicas de saúde pública para pôr em práticas medidas que previnem a transmissão do SARS-CoV-2, como o acesso a água e sabão ou o isolamento domiciliário.

Milhões de pessoas em todo o continente africano correm o risco de contrair o vírus do SARS-CoV2 devido à falta de ferramentas mais básicas de saúde pública para se protegerem, entre as quais se encontram o acesso à água e sabão, segundo um estudo internacional publicado na revista Epidemiology and Infection.

Estas medidas, conhecidas como intervenções de saúde pública não farmacológicas (NPI, na sigla inglesa) e que incluem o distanciamento físico ou o isolamento domiciliário para evitar a transmissão, encontram-se entre os métodos mais simples e mais baratos para prevenir a propagação do SARS-CoV-2, o vírus que causa a covid-19. No entanto, um grande número dos aproximadamente 1.400 milhões de africanos não têm acesso a estas ferramentas, dizem os investigadores.

“Centenas de milhões de pessoas em toda a África simplesmente carecem de meios para pôr em práticas as medidas NPI para prevenir a transmissão do SARS-CoV-2. Há que priorizar urgentemente a vacinação destas populações para prevenir a doença e conter a pandemia mundial”, salientou um dos autores do estudo, Timothy Brewer, da Universidade da Califórnia em Los Angeles.

Até à data, a covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, provocou 7,3 milhões de casos e 185.505 mortes em todo o continente. A nível mundial, foram registados quase 210 milhões de casos e 4,4 milhões de mortes em mais de 200 países, embora a mortalidade causada pela covid-19 possa chegar aos sete milhões de mortos. A taxa de mortalidade mundial de covid-19 aproxima-se à da pandemia da gripe espanhola de 1918.

Nos 54 países africanos estudados, aproximadamente 718 milhões de pessoas vivem em habitações com mais de seis pessoas em casa. Aproximadamente 283 milhões de pessoas vivem em habitações onde dormem mais de três pessoas numa só divisão. Estima-se que 890 milhões de africanos carecem de água nas suas casas, enquanto 700 milhões não têm nas habitações sabão ou locais para higienização.

Os investigadores também assinalam que, apesar dos problemas estruturais e de recursos que enfrentam os Governo africanos, as respostas de algumas nações à covid-19 têm sido das melhores do mundo.