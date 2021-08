Maré bioluminescente em Vila do Conde: “Foi um fenómeno incrível”

É através da combinação de uma quantidade elevada de azoto com temperaturas elevadas que as algas Noctiluca scintillans se reproduzem e formam um fenómeno brilhante e fluorescente, ao serem agitadas.

Foi durante a noite da passada sexta-feira, dia 20, que Bruno Costa observou uma maré bioluminescente na praia de Vila Chã, em Vila do Conde. “Tinha sido dado o alerta pelo CIIMAR e estive atento, para ver se conseguia registar o momento”, conta o fotógrafo ao PÚBLICO. Bruno estava a fazer uma caminhada com a família quando se apercebeu do fenómeno. “Fui a correr buscar o equipamento e consegui fotografar”.

Este fenómeno — que enche a água do mar de luz azul — não é novo nem fora do normal, como confirma Victor Vasconcelos, director do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) e especialista neste tipo de microorganismos.

“As marés bioluminescentes são o que normalmente, durante o dia, chamamos de marés vermelhas”, começa por explicar. “São expulsões de populações de microalgas, chamadas Noctiluca scintillans, uns dinoflagelados, que quando estão presentes em grande quantidade dão um aspecto avermelhado à água do mar. E ao contrário de algumas marés vermelhas que ouvimos falar, esta não é tóxica”.

“Estas algas têm a particularidade de produzirem uma reacção de bioluminescência, ou seja, uma reacção química que quando são agitadas na água emitem uma luz”, diz Victor Vasconcelos. E este é o fenómeno que Bruno conseguiu capturar: “Conseguimos perceber que durante o dia a maré era vermelha e quando, à noite, estava maré vaza vem este fenómeno incrível. Estávamos a caminhar por cima das algas e era uma sensação brutal”.

“Este fenómeno acontece por haver azoto nas águas. Como qualquer alga, precisam de nutrientes e como no Norte existem muitos desses nitratos, principalmente no verão, este fenómeno acontece”, conta Victor Vasconcelos. “Se tivermos esses nutrientes e dias muito quentes temos a solução para que estas espécies se reproduzam e exista este fenómeno”.

Apesar de nos países tropicais ser possível ver o mar iluminado o ano todo, “na nossa latitude é mais comum acontecer no Verão” e “são marés relativamente curtas”. Já no ano passado, Bruno tinha conseguido registar o momento no mesmo local, também por esta altura do ano.