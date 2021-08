Beyoncé e Jay-z (com muitos diamantes à mistura) protagonizam a nova campanha da Tiffany

Beyoncé é a nova Audrey Hepburn. A cantora e o marido Jay-Z são os protagonistas da nova campanha publicitária da joalheira americana Tiffany & Co. E não estão sozinhos ─ além do icónico diamante Tiffany, com mais de 128 quilates, e de outras jóias de luxo, a campanha conta com um quadro nunca antes visto de Jean-Michel Basquiat, no singular azul da marca.

O casal Carter parece mais unido do que nunca, na campanha About Love da Tiffany & Co. Beyoncé, fotografada por Mason Poole, faz lembrar a própria Audrey Hepburn, imortalizada no filme Breakfast at Tiffany’s, de 1961, não só pela escolha do penteado sofisticado, um coque perfeito no topo da cabeça, a cargo de Jawara Wauchope e Nakia Rachon, e da maquilhagem a transbordar glamour, como pelo coordenado eleito, um arrojado vestido preto com transparências, assinado pela Givenchy.

Mas Jay-Z não fica atrás da mulher em elegância. Veste um smoking preto da mesma casa francesa, onde brilham as jóias da Tiffany. O alfinete de peito Bird on a Rock, desenhado por Jean Schlumberger, um dos mais conceituados joalheiros do século XX, foi transformado nuns botões de punho para o rapper. Ao peito, usa o alfinete Apollo em ouro dourado com diamantes e não falta, ainda, um dos anéis de noivado masculinos da marca.

“Beyoncé e Jay-Z são a epítome de uma história de amor moderna”, assinala o vice-presidente executivo da área de comunicação de produto da LVMH, Alexandre Arnault. “Como uma marca que sempre representou o amor, a força e expressão própria, não podíamos pensar noutro casal icónico que melhor representasse os valores da Tiffany. Estamos honrados por ter os Carters como parte da família Tiffany”, acrescenta, em comunicado citado pela revista Vogue norte-americana.

A campanha About Love estará disponível na edição britânica da revista Harper’s Bazaar a 2 de Setembro e conta também com um vídeo a lançar a 15 de Setembro. Ao que parece, revela também a Vogue, o vídeo, filmado pelo próprio Jay-Z, será uma homenagem de Beyoncé à canção “Moon River”, do filme Breakfast at Tiffany’s.

Para os apreciadores de arte, a campanha publicitária, realizada pela Orum House, em Los Angeles, na Califórnia, EUA, é a oportunidade de conhecer uma obra de arte de nunca antes vista. Intitulada “Equals Pi”, a pintura de Basquiat, no azul icónica da marca, é datada de 1982 e estará, em breve, exposta na sede da Tiffany, em Nova Iorque, avança a revista WWD.

A primeira mulher negra a usar o Diamante Tiffany

Além do casal, a grande estrela da campanha é o diamante Tiffany, descoberto na África de Sul, em 1877. Beyoncé é a primeira mulher negra a usar a jóia, e apenas a quarta a ter esse privilégio. O colar foi usado pela primeira vez, em 1957, pela socialite Mary Whitehouse, a mulher do diplomata americano Edwin Sheldon Whitehouse. Depois disso só Audrey Hepbrun, em 1961, para publicitar o filme Breakfast at Tifanny’s, e Lady Gaga, nos Óscares de 2019, tiveram a honra de usar o diamante.

Foto Lady Gaga a usar o precioso diamante REUTERS/MARIO ANZUONI

É a primeira vez que a jóia de 128,54 quilates chega a uma campanha publicitária. Quando foi comprado por Charles Lewis Tifanny, em 1878, o diamante em bruto tinha 287.42 quilates. Segundo o site oficial da marca, o seu fundador pagou 18 mil dólares (pouco mais de 15 mil euros) pela preciosidade. A peça foi levada para Paris, onde o gemólogo George Frederick Kunz a cortou no formato que hoje conhecemos com 82 facetas.

O diamante, alegadamente avaliado em 30 milhões de dólares (cerca de 25,5 milhões de euros), de acordo com o USA Today, já percorreu o mundo em exposições, mas regressa sempre à casa-mãe, a loja Tiffany&Co., na 5.ª Avenida de Nova Iorque. Em 2006, numa das suas últimas aparições, o colar esteve exposto na Somerset House, em Londres.

Trazer Beyoncé e Jay-Z para a Tiffany&Co. enquadra-se numa estratégia de rejuvenescimento da marca, depois de, em 2020, a joalheira ter sido adquirida pelo conglomerado francês LVMH, liderado pelo empresário multimilionário Bernard Arnault, detentor de marcas como a Louis Vuitton, a Dior, a Givenchy ou a Fendi.