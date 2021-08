“Sabe por que é preciso dormir bem? Para trabalhar menos”

José Soares é professor catedrático de Fisiologia (na Universidade do Porto), consultor de programas de bem-estar e performance em empresas e tem trabalhado com atletas de alta competição – é o performance manager de Miguel Oliveira, piloto português de MotoGP. Acaba de publicar mais um livro Start & Stop, sobre a nossa relação com o trabalho, as disfunções das empresas e dos trabalhadores, a relação fisiológica no que corre bem e no que corre mal e como a perspectiva aplicada aos atletas serve como uma luva à análise nas empresas. O livro chegou às bancas em Maio com mensagens sobre saber parar para equilibrar produtividade, saúde e bem-estar.