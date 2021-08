Radonjic reforça Benfica por empréstimo do Marselha

O sérvio Nemanja Radonjic é reforço do Benfica para a próxima temporada. O extremo chega por empréstimo do Marselha, até final da época, no exacto dia em que se confirmou a saída de Luca Waldschmidt para o Wolfsburgo.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Marselha para a transferência, a título de empréstimo, do jogador Nemanja Radonjic, que assinou um contrato com o nosso clube válido até Junho de 2022. A apresentação será feita em breve”, lê-se no site dos “encarnados”.

O extremo, de 25 anos, esteve emprestado na segunda parte da última temporada ao Hertha de Berlim. O internacional sérvio fez grande parte da sua formação no Partizan, mudando-se ainda júnior para a Roma, que o emprestou ao Empoli e aos sérvios do Cukaricki e ao Estrela Vermelha, que o contratou em 2018-19, temporada em que se mudou para o Marselha.