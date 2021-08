Estoril bate europeu Paços de Ferreira

Segunda vitória fora dos “canarinhos” vale terceiro lugar do campeonato, a par do FC Porto. Pacenses voltam a sofrer três golos antes da deslocação a Londres.

O Estoril venceu, esta segunda-feira, com reviravolta (1-3), na deslocação a Paços de Ferreira, juntando-se ao FC Porto no terceiro posto da I Liga, com sete pontos em três jornadas. Os pacenses, que bateram o Tottenham para a Conference League, voltaram a perder no campeonato, sofrendo seis golos nos dois últimos confrontos.

Depois de ter chegado à vantagem na sequência de um erro da equipa visitante, aproveitado por Juan Delgado (30'), o Paços de Ferreira acabou por regressar ao balneário empatado (1-1), fruto de um golo de Bruno Lourenço (45+1').

Na segunda parte, o Estoril deu a volta ao marcador com dois golos em três minutos: André Franco deu, de penálti (78') vantagem à formação estorilista e Joãozinho ampliou (81') num excelente golo.

O Estoril somou a segunda vitória fora, depois do triunfo em Arouca. Os pacences, que na quinta-feira defrontam os “spurs”, em Londres, somam três pontos, conquistados na jornada inaugural, frente ao Famalicão, triunfo a que se seguiu a derrota (3-0) no Bessa.