Estado do relvado leva à interdição do Estádio do Marítimo

A direcção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou nesta segunda-feira que o Estádio do Marítimo, no Funchal, foi interditado devido às más condições do relvado para a prática desportiva. Uma decisão que ocorre depois de uma segunda nota negativa consecutiva atribuída ao tapete madeirense.

“Em conformidade com o estabelecido no Manual de Licenciamento das Competições para a época 2021-22, o Marítimo M. foi hoje notificado da interdição preventiva do seu relvado para qualquer tipo de utilização – incluindo realização de treinos e jogos oficiais - depois de o mesmo ter sido pontuado com a segunda nota 2 consecutiva no jogo contra FC Porto, tal como já havia ocorrido no encontro da 1ª jornada entre o Marítimo M. vs SC Braga”, adianta a LPFP, em comunicado.

De resto, o clube já tinha sido notificado, no passado dia 8, para o risco de interdição, caso o relvado não fosse intervencionado e “apresentasse melhoria efectiva”, algo que, segundo os técnicos da LPFP, “não ocorreu apesar do plano apresentado pelo clube para a sua recuperação”.

Esta manhã, teve lugar uma visita da Comissão Técnica de Vistorias (CTV) ao recinto, que tem como propósito recomendar à direcção da Liga as medidas administrativas a ser aplicadas, sendo também da competência desta comissão a avaliação positiva para que a interdição possa ser levantada.

O relvado do Estádio do Marítimo, recorde-se, tem sido alvo de críticas, as mais recentes dirigidas pelo FC Porto, que mesmo antes do empate de domingo (1-1), no Funchal, apontou, através do treinador, Sérgio Conceição, o terreno de jogo como um obstáculo à prática do bom futebol.