Boavista fecha ronda com triunfo sobre o Santa Clara

O Boavista fechou com uma vitória, esta segunda-feira, no Bessa, a terceira jornada da I Liga, batendo por 2-0 o europeu Santa Clara, o que lhe garantiu a entrada no grupo de quatro clubes com seis pontos, igualando Portimonense, Sp. Braga e Gil Vicente na classificação.

A poucos dias de decidir a passagem à fase seguinte na Liga Conferência, o Santa Clara segue nos últimos lugares da tabela, com um ponto, conquistado na ronda anterior.

O Boavista repetiu o triunfo da segunda jornada graças a dois momentos de inspiração: primeiro por Hamache, à passagem da primeira meia hora de jogo, num golo que surgiu no melhor período dos açorianos.

No regresso das cabinas, o Boavista voltou a marcar, ampliando a vantagem por intermédio de Gustavo Sauer (47'), traçando o destino dos visitantes, que ainda procuraram regressar à discussão do jogo com a entrada de Jean Patric.

Ao Santa Clara faltou o instinto do avançado Carlos Júnior, transferido para o Al Shabab, pelo que o resultado não se alterou.