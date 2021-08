Segunda, na TV: entre confidências e aventuras, há Uma Vida Escondida e um documentário de Spike Lee

CINEMA

As Falsas Confidências

RTP2, 23h03

Dorante é um jovem simples que é contratado para secretário particular de Araminte, uma viúva rica. Está profundamente apaixonado por ela e espera, com a ajuda de Dubois, um dos empregados da casa, conseguir conquistar-lhe o coração. Para seu desconsolo, o tio de Araminte, que não desconfia da paixão do rapaz, faz de tudo para que ela se case com o seu assistente, Marton. Para tornar tudo mais complicado, a senhora Argante, mãe da bela viúva, tem outros planos para ela: casá-la com o conde Dorimont. Cada um deles tentará, a seu modo, criar as condições necessárias para o enlace que deseja. Com realização de Luc Bondy e Marie-Louise Bischofberger, e com Isabelle Huppert, Louis Garrel, Bulle Ogier, Yves Jacques e Jean-Pierre Malo nos principais papéis, uma comédia de costumes que adapta a obra homónima do dramaturgo Pierre de Marivaux (1688-1763), o “mestre francês da máscara e da mentira”.

Uma Vida Escondida

TVCine Top, 23h10

No princípio da década de 1940, com o avançar das tropas nazis, a Europa vive os seus dias mais negros. O agricultor Franz Jägerstätter leva uma vida tranquila com a mulher e as três filhas de ambos, na pequena localidade de Sankt Radegund (Áustria). Quando é notificado para incorporar o exército nazi para combater na Segunda Grande Guerra, recusa-se. Enquanto isso, a mulher e filhas são ostracizadas por todos, tentando sobreviver sozinhas ao maior e mais trágico conflito da História. Um drama, baseado em factos reais, de Terrence Malick (A Barreira Invisível, A Árvore da Vida). O elenco conta com August Diehl, Valerie Pachner, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist e Bruno Ganz – os dois últimos nas suas últimas aparições em cinema, antes do seu trágico falecimento.

DOCUMENTÁRIOS

BB King: A Vida de Riley

TVCine Edition, 23h55

Realizado por Jon Brewer e narrado por Morgan Freeman, uma homenagem cinematográfica ao lendário guitarrista de blues BB King, que inclui testemunhos dos seus pares e de inúmeras personalidades do mundo da música.

NYC Epicenters 9/11➔2021½

HBO, streaming

Spike Lee (realizador de filmes como o clássico Não Dês Bronca ou Da 5 Bloods, da Netflix) assina agora, para a HBO, um documentário em quatro partes que explora a sua cidade de Nova Iorque através dos momentos difíceis que esta já viveu. O cineasta entrelaça mais de 200 entrevistas (Jon Stewart, Rosie Perez, Jeffrey Wright, John Turturro; os políticos Chuck Schumer, Bill De Blasio, Alexandria Ocasio-Cortez, entre outros; ou figuras de autoridade da medicina como Dr. Anthony Fauci) — que contam as histórias e memórias de quem testemunhou os eventos que compõem o filme — com cenas de filmes clássicos, sublinhando a relação da cidade com o cinema. O documentário foca-se em questões como a luta contra a pandemia em Nova Iorque, as manifestações do movimento Black Lives Matter, a insurreição de 6 de Janeiro ou o 11 de Setembro de 2001.

Aventura à Flor da Pele

Discovery, 21h

Resistir aos elementos nunca foi tão difícil. Um homem e uma mulher, abandonados em ambientes hostis, tentam lutar contra os elementos. Mas, para além de estarem sem comida ou sem água, estão também sem roupa. Esta temporada leva os participantes a paragens remotas e, em formato inédito, propõe que casal com capacidades limitadas de sobrevivência enfrente o desafio de 14 dias dos fãs. Será que a provação os aproxima como nunca ou os separa para sempre?

INFANTIL

O Substituto

Nickelodeon, 17h15

Estreia da segunda temporada de O Substituto, um programa de apanhados que, como é costume, tem uma câmara escondida para capturar uma série de diabruras. Desta feita, celebridades disfarçam-se, com a ajuda de uma equipa de efeitos especiais, de professores substitutos e pregam partidas a turma de alunos desprevenidos.

De Férias… No Espaço!

Disney Channel, 9h50

Até sexta-feira, as férias dos mais pequenos terão a companhia de Gabby Duran: Alien Total, a babysitter intergaláctica que, na realidade, devia tirar ela própria umas férias para conseguir um equilíbrio entre vida privada e pessoal.